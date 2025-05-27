Турция готова организовать новый раунд переговоров между Украиной и россией
Киев • УНН
Анкара предложила стать площадкой для переговоров по урегулированию войны рф против Украины. Также Турция готова выступить посредником между сторонами конфликта.
Турция готова принять новый раунд российско-украинских переговоров. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел рф сергеем лавровым.
Передает УНН со ссылкой на Hürriyet и Reuters.
Детали
Хакан Фидан, посетивший москву, во время совместной пресс-конференции со своим российским коллегой сергеем лавровым сообщил, что Турция снова предлагает площадку для переговоров по урегулированию российско-украинской войны. Анкара готова также выступить в качестве посредника.
Визит главы турецкой дипломатии в россию продолжается. По данным СМИ, Турция также рассматривает вопрос продолжения поставок газа.
Напомним
россия не рассматривает Ватикан как нейтральную площадку для переговоров с Украиной. В москве предлагают Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман.
УНН передавал, что песков, отвечал на вопрос, насколько россия удовлетворена посреднической ролью Турции и возможен ли новый раунд переговоров на турецкой территории.