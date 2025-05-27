Туреччина готова організувати новий раунд переговорів між Україною та росією
Київ • УНН
Анкара запропонувала стати майданчиком для переговорів щодо врегулювання війни рф проти України. Також Туреччина готова виступити посередником між сторонами конфлікту.
Туреччина готова прийняти новий раунд російсько-українських переговорів. Про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.
Передає УНН із посиланням на Hürriyet та Reuters.
Деталі
Хакан Фідан, який відвідав москву, під час спільної прес-конференції зі своїм російським колегою сергієм лавровим повідомив, що Туреччина знову пропонує майданчик для переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. Анкара готова також виступити як посередник.
Візит глави турецької дипломатії до росії триває. За даними ЗМІ, Туреччина також розглядає питання продовження поставок газу.
Нагадаємо
росія не розглядає Ватикан як нейтральний майданчик для переговорів з Україною. У москві пропонують Туреччину, ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар та Оман.
УНН передавав, що пєсков, відповідав на запитання, наскільки росія задоволена посередницькою роллю Туреччини і чи можливий новий раунд переговорів на турецькій території.