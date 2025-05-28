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Глава МИД Турции обсудил с лавровым усилия по прекращению войны в Украине

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону последние инициативы, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. После москвы Фидан посетит Киев.

Глава МИД Турции обсудил с лавровым усилия по прекращению войны в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, чтобы обсудить последние усилия по прекращению российско-украинской войны, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Согласно информации, полученной из источников в МИД Турции, Фидан поговорил по телефону со своим российским коллегой лавровым.

На встрече обсуждались последние усилия по прекращению российско-украинской войны.

путин принял главу МИД Турции. Говорили о войне в Украине26.05.2025, 22:52 • 3374 просмотра

Напомним

Как сообщали СМИ, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве на этой неделе посетит Киев.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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