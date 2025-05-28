Глава МИД Турции обсудил с лавровым усилия по прекращению войны в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, чтобы обсудить последние усилия по прекращению российско-украинской войны, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Согласно информации, полученной из источников в МИД Турции, Фидан поговорил по телефону со своим российским коллегой лавровым.

На встрече обсуждались последние усилия по прекращению российско-украинской войны.

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Напомним

Как сообщали СМИ, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве на этой неделе посетит Киев.