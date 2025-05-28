Глава МИД Турции обсудил с лавровым усилия по прекращению войны в Украине
Киев • УНН
Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону последние инициативы, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. После москвы Фидан посетит Киев.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, чтобы обсудить последние усилия по прекращению российско-украинской войны, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
Согласно информации, полученной из источников в МИД Турции, Фидан поговорил по телефону со своим российским коллегой лавровым.
На встрече обсуждались последние усилия по прекращению российско-украинской войны.
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Напомним
Как сообщали СМИ, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве на этой неделе посетит Киев.