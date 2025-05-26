путин принял главу МИД Турции. Говорили о войне в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан был принят российским диктатором владимиром путиным. Как сообщает Anadolu, обсуждались недавние усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и россией, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, согласно информации, полученной из дипломатических источников, президент Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, который находится с визитом в россии.

Встреча началась в 19.30 по местному времени и продолжалась около 1 часа.

путин и его окружение не планируют завершать войну, готовят новые наступления - Зеленский

Во встрече также принимал участие министр иностранных дел россии сергей лавров.

В ходе встречи обсуждались недавние усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и россией, а также развитие событий после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам в области экономики и энергетики.

Украина надеется, что следующая встреча с делегацией рф состоится как можно скорее