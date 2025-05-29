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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 17212 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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ISW: путін хоче змусити Захід "здати" Україну та розвалити НАТО

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Вимоги путіна щодо припинення війни в Україні вказують на бажання кремля змусити Захід "здати" Україну і розвалити НАТО. росія має намір збільшити свої територіальні вимоги.

ISW: путін хоче змусити Захід "здати" Україну та розвалити НАТО

Вимоги російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні свідчать про бажання кремля змусити Захід "здати" Україну і розвалити НАТО. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що офіційні особи кремля неодноразово звинувачували Київ у дискримінації російськомовних громадян, щоб виправдати заклики до зміни влади в Україні та встановлення прокремлівського маріонеткового режиму.

Вимоги росії щодо заборони розширення НАТО, нейтралітету України та зміни влади є тими самими вимогами, які росія висувала перед війною у 2021 році та коли путін почав своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року

- зазначають в ISW.

Підготовка пропозицій росії до нового раунду переговорів із Україною: про що лавров говорив із Рубіо28.05.25, 21:50 • 4872 перегляди

Експерти також припускають, що росії, ймоіврно, буде важко повністю захопити всі чотири раніше окуповані області, особливо тому, що захоплення міцного поясу укріплень на Донеччині та форсування річки Дніпро на Херсонщині потребуватимуть значно більших угруповань сил, ніж ті, які зараз розгорнуті на сході та півдні України.

"російське військове командування зосередило б свої зусилля виключно на захопленні всіх чотирьох областей, якби територіальні амбіції кремля справді обмежувалися чотирма областями, але розгортання значних сил для наступу в Харківській та Сумській областях говорить про те, що росія має намір збільшити свої територіальні вимоги", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що путін готовий завершити війну в Україні, якщо західні лідери письмово зобов’яжуться припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти росії.

Пізніше Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, який пройде в Гаазі в червні, то це буде перемога путіна, але не над Україною, а над Альянсом.

"Як ми можемо це обговорювати на переговорах з Україною?" В кремлі прокоментували заборону на вступ Грузії та Молдови до НАТО28.05.25, 14:39 • 2280 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Інститут дослідження війни
НАТО
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