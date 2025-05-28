"Як ми можемо це обговорювати на переговорах з Україною?" В кремлі прокоментували заборону на вступ Грузії та Молдови до НАТО

Речник кремля дмитро пєсков прокоментував повідомлення про те, що в мирному договорі щодо України буде прописано також і заборону на вступ Грузії та Молдови до НАТО, зазначивши, що не можуть обговорювати це на переговорах з Україною. Про повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

Скажіть, як ми можемо Грузію обговорювати на переговорах з Україною? Це двосторонні прямі переговори. Ось яким чином? Ще раз повторюю, дуже багато зараз міркувань. Нерідко більша частина цих міркувань зараз в ЗМІ є абсолютно хибними, або є фейками, чи відвертою брехнею. Тому тут потрібно дуже обережно до цього всього ставитися. Розуміючи, що, звичайно ж, обмін позиціями, обмін підходами ведеться і буде вестися в дискретному режимі. По-іншому не може бути