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"Як ми можемо це обговорювати на переговорах з Україною?" В кремлі прокоментували заборону на вступ Грузії та Молдови до НАТО

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Речник кремля відкинув можливість обговорення з Україною заборони на вступ Грузії та Молдови до НАТО. За його словами, переговори з Україною є двосторонніми.

"Як ми можемо це обговорювати на переговорах з Україною?" В кремлі прокоментували заборону на вступ Грузії та Молдови до НАТО

Речник кремля дмитро пєсков прокоментував повідомлення про те, що в мирному договорі щодо України буде прописано також і заборону на вступ Грузії та Молдови до НАТО, зазначивши, що не можуть обговорювати це на переговорах з Україною. Про повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Скажіть, як ми можемо Грузію обговорювати на переговорах з Україною? Це двосторонні прямі переговори. Ось яким чином? Ще раз повторюю, дуже багато зараз міркувань. Нерідко більша частина цих міркувань зараз в ЗМІ є абсолютно хибними, або є фейками, чи відвертою брехнею. Тому тут потрібно дуже обережно до цього всього ставитися. Розуміючи, що, звичайно ж, обмін позиціями, обмін підходами ведеться і буде вестися в дискретному режимі. По-іншому не може бути

- сказав пєсков.

Доповнення

Reuters повідомляв, що російський диктатор володимир путін заявив, що припинення війни в Україні ймовірно можливе, якщо західні лідери письмово зобов’яжуться припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти росії.

Три російські джерела заявили, що путін хоче отримати "письмове" зобов'язання від основних західних держав не розширювати очолюваний США альянс НАТО на схід. Така позиція рф формально виключає членство у Альянсі України, Грузії, Молдови та деяких країн, що раніше були у складі срср.

путін вимагає зупинити розширення НАТО взамін на припинення вогню в Україні - Reuters28.05.25, 12:41 • 1396 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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