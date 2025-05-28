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"Как мы можем это обсуждать на переговорах с Украиной?" В кремле прокомментировали запрет на вступление Грузии и Молдовы в НАТО

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Представитель кремля отверг возможность обсуждения с Украиной запрета на вступление Грузии и Молдовы в НАТО. По его словам, переговоры с Украиной являются двусторонними.

"Как мы можем это обсуждать на переговорах с Украиной?" В кремле прокомментировали запрет на вступление Грузии и Молдовы в НАТО

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков прокомментировал сообщения о том, что в мирном договоре по Украине будет прописан также и запрет на вступление Грузии и Молдавии в НАТО, отметив, что не могут обсуждать это на переговорах с Украиной. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Скажите, как мы можем Грузию обсуждать на переговорах с Украиной? Это двусторонние прямые переговоры. Вот каким образом? Еще раз повторяю, очень много сейчас рассуждений. Нередко большая часть этих рассуждений сейчас в СМИ является абсолютно ошибочными, или являются фейками, или откровенной ложью. Поэтому здесь нужно очень осторожно ко всему этому относиться. Понимая, что, конечно же, обмен позициями, обмен подходами ведется и будет вестись в дискретном режиме. По-другому не может быть

- сказал песков.

Дополнение

Reuters сообщал, что российский диктатор владимир путин заявил, что прекращение войны в Украине, вероятно, возможно, если западные лидеры письменно обязуются прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против россии.

Три российских источника заявили, что путин хочет получить "письменное" обязательство от основных западных держав не расширять возглавляемый США альянс НАТО на восток. Такая позиция россии формально исключает членство в Альянсе Украины, Грузии, Молдовы и некоторых стран, ранее входивших в состав ссср.

путин требует остановить расширение НАТО в обмен на прекращение огня в Украине – Reuters28.05.25, 12:41 • 1312 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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