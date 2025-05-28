"Как мы можем это обсуждать на переговорах с Украиной?" В кремле прокомментировали запрет на вступление Грузии и Молдовы в НАТО

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков прокомментировал сообщения о том, что в мирном договоре по Украине будет прописан также и запрет на вступление Грузии и Молдавии в НАТО, отметив, что не могут обсуждать это на переговорах с Украиной. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Скажите, как мы можем Грузию обсуждать на переговорах с Украиной? Это двусторонние прямые переговоры. Вот каким образом? Еще раз повторяю, очень много сейчас рассуждений. Нередко большая часть этих рассуждений сейчас в СМИ является абсолютно ошибочными, или являются фейками, или откровенной ложью. Поэтому здесь нужно очень осторожно ко всему этому относиться. Понимая, что, конечно же, обмен позициями, обмен подходами ведется и будет вестись в дискретном режиме. По-другому не может быть