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путин требует остановить расширение НАТО в обмен на прекращение огня в Украине – Reuters

Киев • УНН

 • 416 просмотра

путин готов прекратить войну, если Запад письменно гарантирует нерасширение НАТО на восток. Также требует нейтральный статус Украины, снятие санкций и защиту русскоязычных.

путин требует остановить расширение НАТО в обмен на прекращение огня в Украине – Reuters

Президент рф владимир путин заявил, что прекращение войны в Украине вероятно возможно, если западные лидеры письменно обязуются прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против россии.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.  

Детали

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет положить конец самому смертоносному европейскому конфликту со времен Второй мировой войны, и в последние дни выражал растущее разочарование путиным, предупредив во вторник, что российский лидер "играется с огнем" , отказываясь участвовать в переговорах о прекращении огня с Киевом.

После более чем двухчасового разговора с Трампом на прошлой неделе путин заявил, что согласился работать над меморандумом, который определит контуры мирного соглашения с Украиной, включая сроки прекращения огня.

россия утверждает, что в настоящее время работает над собственной версией меморандума и не может оценить, сколько времени это займет.

Киев и европейские правительства обвиняют москву в промедлении, в то время как войска рф продвигаются на востоке Украины.

путин готов к миру, но не любой ценой

- на условиях анонимности сообщил один высокопоставленный источник, знакомый с мнением высшего руководства кремля.

Три российских источника заявили, что путин хочет получить "письменное" обязательство от основных западных держав не расширять возглавляемый США альянс НАТО на восток. Такая позиция рф формально исключает членство в Альянсе Украины, Грузии, Молдовы и некоторых стран, некогда некоторое время входивших в состав ссср.

россия также хочет, чтобы Украина была нейтральной, некоторые западные санкции были сняты; еще речь идет о вопросе замороженных российских суверенных активов на Западе и о "защите русскоязычных граждан в Украине", сообщили три источника.

Первый источник заявил, что если путин поймет, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях, он будет пытаться показать украинцам и европейцам военными победами, что "мир завтра будет еще более болезненным".

кремль не ответил на запрос о комментарии относительно сообщения Reuters.

Дополнение

путин и российские чиновники неоднократно заявляли, что любое мирное соглашение должно быть направлено на разрешение "коренных причин" конфликта – это соответствует традиционной риторике кремля в контексте вопросов расширения НАТО и поддержки Украины Западом.

Киев неоднократно заявлял, что россии не следует предоставлять право вето относительно ее стремлений вступить в альянс НАТО.

Украина утверждает, что ей нужны сильные гарантии безопасности от Запада, которые помогут ей сдержать любое будущее нападение со стороны россии.

НАТО также ранее заявляло, что не будет менять свою политику "открытых дверей" только потому, что этого требует москва. 

Напомним

Генсек НАТО заявил, что Альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя сейчас и предотвратить агрессию в будущем. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин все больше раздражает Белый дом.  

Дональд Трамп заявил, что путин "играет с огнем", намекая на последствия для рф. 

Ранее УНН также писал, что в Европе появилось беспокойство, что роль США в альянсе НАТО ослабевает. 

рф передаст Украине проект документа об урегулировании войны после обмена пленными - лавров23.05.25, 19:30 • 3168 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

политика
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