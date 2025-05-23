рф передаст Украине проект документа об урегулировании войны после обмена пленными - лавров
Киев • УНН
россия готова передать Украине проект документа об урегулировании, как только завершится обмен пленными. рф завершает подготовку списка для обмена по формуле "тысяча на тысячу".
рф готова передать Украине проект документа об урегулировании войны, как только завершится обмен пленными. Об этом заявил глава МИД рф сергей лавров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
россия будет готова передать Украине проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными
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Кроме того, по словам лаврова, рф завершает подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными с Украиной по формуле "тысяча на тысячу".
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Напомним
Украина сегодня вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена.