В следующие два дня еще будем работать, чтобы завершить этот обмен пленными - Умеров
Киев • УНН
Рустем Умеров сообщил, что Украина начала первый этап обмена пленными с россией. В течение следующих двух дней обмены будут продолжены, чтобы освободить еще больше украинцев.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что сегодня Украина начала первый шаг обмена пленными с россией, и следующие два дня пройдут еще обмены, передает УНН.
Как вы знаете, неделю назад по поручению Президента мы встречались в Стамбуле. В Стамбуле были договоренности "1000 на 1000". Сегодня мы начали первый шаг, уже обменяли наших военных и гражданских. С ними уже работают, это первый шаг. В следующие два дня еще будем работать для того, чтобы завершить этот процесс. Мы ни о ком не забыли, будем работать пока не освободим всех. Мы работали, как единая команда. Со всеми институтами, которые причастны к обмену. Наша общая цель освободить всех
Напомним
Украина сегодня вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена.