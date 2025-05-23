В следующие два дня еще будем работать, чтобы завершить этот обмен пленными - Умеров

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив
14:43 • 37706 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

14:05 • 36382 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

12:17 • 41329 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

11:54 • 56738 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
11:31 • 53003 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 47859 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 48359 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 46095 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 156564 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 66958 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.8м/с
41%
747мм
Популярные новости

МВФ готовит выделение Украине около $520 млн нового транша в рамках EFF

23 мая, 07:58 • 34813 просмотра

В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

23 мая, 08:37 • 42405 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 100946 просмотра

Избиение ветерана во Львовской области: 103-я бригада ТрО требует наказания для нападавших

23 мая, 10:16 • 25910 просмотра

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

12:05 • 93724 просмотра
публикации

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

14:43 • 37706 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 156564 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 252482 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 332582 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 321155 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Лионель Месси

Руслан Кравченко

Олег Синегубов

Михаил Подоляк

Юлия Свириденко

Актуальные места

Киев

Одесская область

Днепр

Сумская область

Одесса

Реклама
УНН Lite

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

15:23 • 12900 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

14:47 • 14707 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 101421 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 128803 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 170014 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

ТикТок

Хранитель

Ми-8

В следующие два дня еще будем работать, чтобы завершить этот обмен пленными - Умеров

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Рустем Умеров сообщил, что Украина начала первый этап обмена пленными с россией. В течение следующих двух дней обмены будут продолжены, чтобы освободить еще больше украинцев.

В следующие два дня еще будем работать, чтобы завершить этот обмен пленными - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что сегодня Украина начала первый шаг обмена пленными с россией, и следующие два дня пройдут еще обмены, передает УНН.

Как вы знаете, неделю назад по поручению Президента мы встречались в Стамбуле. В Стамбуле были договоренности "1000 на 1000". Сегодня мы начали первый шаг, уже обменяли наших военных и гражданских. С ними уже работают, это первый шаг. В следующие два дня еще будем работать для того, чтобы завершить этот процесс. Мы ни о ком не забыли, будем работать пока не освободим всех. Мы работали, как единая команда. Со всеми институтами, которые причастны к обмену. Наша общая цель освободить всех 

- сказал Умеров.

Напомним

Украина сегодня вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Украина
Brent
$64.64
Bitcoin
$109,049.90
S&P 500
$5,802.11
Tesla
$339.99
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,359.70
Ethereum
$2,571.38