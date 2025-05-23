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The Guardian

Мі-8

У наступні два дні ще будемо працювати, щоб завершити цей обмін полоненими - Умєров

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Рустем Умєров повідомив, що Україна розпочала перший етап обміну полоненими з росією. Протягом наступних двох днів обміни будуть продовжені, щоб звільнити ще більше українців.

У наступні два дні ще будемо працювати, щоб завершити цей обмін полоненими - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що сьогодні Україна розпочала перший крок обміну полоненими з росією, і наступні два дні пройдуть ще обміни, передає УНН.

Як ви знаєте, тиждень тому за доручення Президента ми зустрічалися в Стамбулі. В Стамбулі були домовленості "1000 на 1000". Сьогодні ми розпочали перший крок, вже обміняли наших військових і цивільних. З ними вже працюють, це перший крок. В наступні два дні ще будемо працювати для того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, буде працювати поки не звільнимо всіх. Ми працювали, як єдина команда. З усіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх 

- сказав Умєров.

Нагадаємо

Україна сьогодні повернула з полону 390 людей. У суботу й неділю очікується продовження обміну.

Павло Башинський

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