рф передасть Україні проєкт документа про врегулювання війни після обміну полоненими - лавров
Київ • УНН
росія готова передати Україні проєкт документа про врегулювання, щойно завершиться обмін полоненими. рф завершує підготовку списку для обміну за формулою "тисяча на тисячу".
рф готова передати Україні проект документа про врегулювання війни, як тільки завершиться обмін полоненими. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Крім того, за словами лаврова, рф завершує підготовчу роботу щодо складання списку для обміну військовополоненими з Україною за формулою "тисяча на тисячу".
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Україна сьогодні повернула з полону 390 людей. У суботу й неділю очікується продовження обміну.