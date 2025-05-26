"Будемо стояти поруч": генсек НАТО вкотре наголосив на довгостроковій підтримці України

Альянс продовжить підтримку України, щоб гарантувати її здатність захищатися зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії. Про це повідомив генсекретар НАТО Марк Рютте на виступі перед Парламентською асамблеєю НАТО передає кореспондент УНН.

НАТО продовжуватиме нашу довгострокову підтримку України. І йдеться не про продовження війни. Йдеться про те, щоб забезпечити, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії - заявив генсек НАТО.

Рютте підкреслив, що "командування НАТО в Німеччині керувало координацією допомоги у сфері безпеки та навчання для України", і щодня продовжує надаватися критично важлива допомога та "допомога у розбудові майбутніх сил".

Генеральний секретар підкреслив єдність Альянсу: "Північна Америка та Європа об’єдналися, щоб забезпечити мир через силу. Міцніший, справедливіший та смертоносніший союз – це спосіб залишатися в безпеці в більш небезпечному світі", - підкреслив генсек єдність Альянсу.

"Наразі союзники витратили понад 20 мільярдів євро додаткової допомоги у сфері безпеки для України", — додав він, зазначивши, що це допоможе "взяти на себе більше відповідальності за допомогу у забезпеченні миру, коли настане час".

Зеленський і Рютте обговорили справедливий мир та підтримку НАТО для України