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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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"Будемо стояти поруч": генсек НАТО вкотре наголосив на довгостроковій підтримці України

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Генсек НАТО заявив, що Альянс і надалі підтримуватиме Україну, щоб вона могла захистити себе зараз і запобігти агресії в майбутньому. Союзники вже надали понад 20 млрд євро допомоги.

"Будемо стояти поруч": генсек НАТО вкотре наголосив на довгостроковій підтримці України

Альянс продовжить підтримку України, щоб гарантувати її здатність захищатися зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії. Про це повідомив генсекретар НАТО Марк Рютте на виступі перед Парламентською асамблеєю НАТО передає кореспондент УНН.

НАТО продовжуватиме нашу довгострокову підтримку України. І йдеться не про продовження війни. Йдеться про те, щоб забезпечити, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії 

- заявив генсек НАТО.

Рютте підкреслив, що "командування НАТО в Німеччині керувало координацією допомоги у сфері безпеки та навчання для України", і щодня продовжує надаватися критично важлива допомога та "допомога у розбудові майбутніх сил".

Генеральний секретар підкреслив єдність Альянсу: "Північна Америка та Європа об’єдналися, щоб забезпечити мир через силу. Міцніший, справедливіший та смертоносніший союз – це спосіб залишатися в безпеці в більш небезпечному світі", - підкреслив генсек єдність Альянсу.

"Наразі союзники витратили понад 20 мільярдів євро додаткової допомоги у сфері безпеки для України", — додав він, зазначивши, що це допоможе "взяти на себе більше відповідальності за допомогу у забезпеченні миру, коли настане час".

Зеленський і Рютте обговорили справедливий мир та підтримку НАТО для України21.05.25, 16:58 • 2724 перегляди

Альона Уткіна

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