"Будем стоять рядом": генсек НАТО в очередной раз подчеркнул долгосрочную поддержку Украины

Альянс продолжит поддержку Украины, чтобы гарантировать ее способность защищаться сейчас и предотвратить любую будущую агрессию. Об этом сообщил генсекретарь НАТО Марк Рютте на выступлении перед Парламентской ассамблеей НАТО передает корреспондент УНН.

НАТО будет продолжать нашу долгосрочную поддержку Украины. И речь идет не о продолжении войны. Речь идет о том, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую будущую агрессию - заявил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что "командование НАТО в Германии руководило координацией помощи в сфере безопасности и обучения для Украины", и ежедневно продолжает оказываться критически важная помощь и "помощь в развитии будущих сил".

Генеральный секретарь подчеркнул единство Альянса: "Северная Америка и Европа объединились, чтобы обеспечить мир через силу. Более крепкий, справедливый и смертоносный союз – это способ оставаться в безопасности в более опасном мире", - подчеркнул генсек единство Альянса.

"В настоящее время союзники потратили более 20 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины", — добавил он, отметив, что это поможет "взять на себя больше ответственности за помощь в обеспечении мира, когда придет время".

Зеленский и Рютте обсудили справедливый мир и поддержку НАТО для Украины