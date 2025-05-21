Зеленский и Рютте обсудили справедливый мир и поддержку НАТО для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте переговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским, среди тем обсуждений обеспечение справедливого и длительного мира и продолжение поддержки НАТО, о чем Генсек сообщил в X, пишет УНН.

Хороший звонок "вдогонку" с Владимиром Зеленским сегодня. Говорил об усилиях по обеспечению справедливого и длительного мира, а также о продолжении поддержки НАТО – в том числе через командование НАТО в Висбадене – чтобы Украина могла защищать сегодня и действовать в будущем - написал Генсек НАТО Рютте.

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