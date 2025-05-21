Зеленский и Рютте обсудили справедливый мир и поддержку НАТО для Украины
Киев • УНН
Генсек НАТО Рютте сообщил о разговоре с Зеленским об усилиях по обеспечению мира. Также говорили о поддержке НАТО, чтобы Украина могла защищаться.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте переговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским, среди тем обсуждений обеспечение справедливого и длительного мира и продолжение поддержки НАТО, о чем Генсек сообщил в X, пишет УНН.
Хороший звонок "вдогонку" с Владимиром Зеленским сегодня. Говорил об усилиях по обеспечению справедливого и длительного мира, а также о продолжении поддержки НАТО – в том числе через командование НАТО в Висбадене – чтобы Украина могла защищать сегодня и действовать в будущем
Рютте о завершении войны в Украине: трудно предсказать, что будет дальше21.05.25, 16:29 • 806 просмотров