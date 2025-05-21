Зеленський і Рютте обговорили справедливий мир та підтримку НАТО для України
Київ • УНН
Генсек НАТО Рютте повідомив про розмову із Зеленським щодо зусиль для забезпечення миру. Також говорили про підтримку НАТО, щоб Україна могла захищатися.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переговорив з Президентом України Володимиром Зеленським, серед тем обговорень забезпечення справедливого та тривалого миру і продовження підтримки НАТО, про що Генсек повідомив у X, пише УНН.
Гарний дзвінок "навздогін" із Володимиром Зеленським сьогодні. Говорив про зусилля щодо забезпечення справедливого та тривалого миру, а також про продовження підтримки НАТО – у тому числі через командування НАТО у Вісбадені – щоб Україна могла захищати сьогодні та діяти в майбутньому
Рютте про завершення війни в Україні: важко передбачити, що буде далі21.05.25, 16:29 • 1156 переглядiв