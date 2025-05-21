Зеленський і Рютте обговорили справедливий мир та підтримку НАТО для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переговорив з Президентом України Володимиром Зеленським, серед тем обговорень забезпечення справедливого та тривалого миру і продовження підтримки НАТО, про що Генсек повідомив у X, пише УНН.

Гарний дзвінок "навздогін" із Володимиром Зеленським сьогодні. Говорив про зусилля щодо забезпечення справедливого та тривалого миру, а також про продовження підтримки НАТО – у тому числі через командування НАТО у Вісбадені – щоб Україна могла захищати сьогодні та діяти в майбутньому - написав Генсек НАТО Рютте.

Рютте про завершення війни в Україні: важко передбачити, що буде далі