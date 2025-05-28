путін вимагає зупинити розширення НАТО взамін на припинення вогню в Україні - Reuters

Президент рф володимир путін заявив, що припинення війни в Україні ймовірно можливе, якщо західні лідери письмово зобов’яжуться припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти росії.

Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче покласти край найсмертоноснішому європейському конфлікту з часів Другої світової війни, і останніми днями висловлював зростаюче розчарування путіним, попередивши у вівторок, що російський лідер "грається з вогнем" , відмовляючись брати участь у переговорах про припинення вогню з Києвом.

Після більш ніж двогодинної розмови з Трампом минулого тижня путін заявив, що погодився працювати над меморандумом, який визначить контури мирної угоди з Україною, включаючи терміни припинення вогню.

росія стверджує, що наразі працює над власною версією меморандуму і не може оцінити, скільки часу це займе.

Київ та європейські уряди звинувачують москву у зволіканні, в той час як війська рф просуваються на сході України.

путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну - на умовах анонімності повідомило одне високопоставлене джерело, знайоме з думкою вищого керівництва кремля.

Три російські джерела заявили, що путін хоче отримати "письмове" зобов'язання від основних західних держав не розширювати очолюваний США альянс НАТО на схід. Така позиція рф формально виключає членство у Альянсі України, Грузії, Молдови та деяких країн, що колись деякий час були у складі срср.

росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, деякі західні санкції були зняті; ще ідеться про питання заморожених російських суверенних активів на Заході та про "захист російськомовних громадян в Україні", повідомили три джерела.

Перше джерело заявило, що якщо путін зрозуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах, він намагатиметься показати українцям та європейцям військовими перемогами, що "мир завтра буде ще болючішим".

кремль не відповів на запит про коментар щодо повідомлення Reuters.

Доповнення

путін та російські чиновники неодноразово заявляли, що будь-яка мирна угода має бути спрямована на вирішення "корінних причин" конфлікту – це відповідає традиційній риториці кремля у контексті питань розширення НАТО та підтримки України Заходом.

Київ неодноразово заявляв, що росії не слід надавати право вето щодо її прагнень вступити до альянсу НАТО.

Україна стверджує, що їй потрібні сильні гарантії безпеки від Заходу, які допоможуть їй стримати будь-який майбутній напад з боку росії.

НАТО також раніше заявляло, що не змінюватиме свою політику "відкритих дверей" лише тому, що цього вимагає москва.

Нагадаємо

Генсек НАТО заявив, що Альянс і надалі підтримуватиме Україну, щоб вона могла захистити себе зараз і запобігти агресії в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін все більше дратує Білий дім.

Дональд Трамп заявив, що путін "грає з вогнем", натякаючи на наслідки для рф.

Раніше УНН також писав, що у Європі з'явилося занепокоєння, що роль США у альянсі НАТО слабшає.

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