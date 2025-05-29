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ISW: Путин хочет заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Требования Путина по прекращению войны в Украине указывают на желание Кремля заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО. Россия намерена увеличить свои территориальные требования.

ISW: Путин хочет заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО

Требования российского диктатора Владимира Путина относительно прекращения войны в Украине свидетельствуют о желании кремля заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что официальные лица кремля неоднократно обвиняли Киев в дискриминации русскоязычных граждан, чтобы оправдать призывы к смене власти в Украине и установлению прокремлевского марионеточного режима.

Требования россии относительно запрета расширения НАТО, нейтралитета Украины и смены власти являются теми же требованиями, которые россия выдвигала перед войной в 2021 году и когда путин начал свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года

- отмечают в ISW.

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Эксперты также предполагают, что россии, вероятно, будет трудно полностью захватить все четыре ранее оккупированные области, особенно потому, что захват прочного пояса укреплений в Донецкой области и форсирование реки Днепр в Херсонской области потребуют значительно больших группировок сил, чем те, которые сейчас развернуты на востоке и юге Украины.

"российское военное командование сосредоточило бы свои усилия исключительно на захвате всех четырех областей, если бы территориальные амбиции кремля действительно ограничивались четырьмя областями, но развертывание значительных сил для наступления в Харьковской и Сумской областях говорит о том, что россия намерена увеличить свои территориальные требования", - резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что путин готов завершить войну в Украине, если западные лидеры письменно обязуются прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против россии.

Позже Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Гааге в июне, то это будет победа путина, но не над Украиной, а над Альянсом.

"Как мы можем это обсуждать на переговорах с Украиной?" В кремле прокомментировали запрет на вступление Грузии и Молдовы в НАТО28.05.25, 14:39 • 2256 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
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Сумская область
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Институт изучения войны
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