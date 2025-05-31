Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1250 росіян та знищили 54 артсистеми
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 30 травня українські захисники ліквідували 1250 російських військових. Також було знищено 54 артилерійські системи та іншу ворожу техніку.
За добу 30 травня російські війська втратили на війні з Україною 1250 солдатів та 54 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 987330 (+1250) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10867 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22652 (+5)
- артилерійських систем ‒ 28475 (+54)
- РСЗВ ‒ 1400 (+2)
- засоби ППО ‒ 1173 (+1)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38215 (+45)
- крилаті ракети ‒ 3265 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50198 (+109)
- спеціальна техніка ‒ 3902 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
Генштаб про ситуацію на фронті: 149 боєзіткнень за добу, найгарячіше - Покровськ30.05.25, 23:05 • 2344 перегляди