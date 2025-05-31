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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
30 травня, 16:58 • 23352 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1250 росіян та знищили 54 артсистеми

Київ • УНН

 • 880 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 30 травня українські захисники ліквідували 1250 російських військових. Також було знищено 54 артилерійські системи та іншу ворожу техніку.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1250 росіян та знищили 54 артсистеми

За добу 30 травня російські війська втратили на війні з Україною 1250 солдатів та 54 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 987330 (+1250) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10867 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22652 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 28475 (+54)
          • РСЗВ ‒ 1400 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1173 (+1)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38215 (+45)
                    • крилаті ракети ‒ 3265 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50198 (+109)
                            • спеціальна техніка ‒ 3902 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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