Генштаб про ситуацію на фронті: 149 боєзіткнень за добу, найгарячіше - Покровськ

Від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень. росіяни залучили для ураження 1384 дронів-камікадзе та здійснили 4355 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 107 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1384 дронів-камікадзе та здійснили 4355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Стариці та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім наступальних дій на позиції наших оборонців в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. До цього часу незавершеними залишаються ще чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбивали 11 ворожих атак в бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Шість боєзіткнень триває до цього часу.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька та в напрямках Диліївки і Яблунівки. На даний час триває чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. Дотепер триває три боєзіткнення. Під авіаударами опинилися Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 160 окупантів, 85 з них – безповоротно. Також знищено 13 автомобілів, п’ять мотоциклів, один міномет, 15 БпЛА та одну бойову броньовану машину. Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Новосілка, Зелене Поле. Наші оборонці успішно зупинили 16 атак, ще п’ять боєзіткнень досі тривають. Авіаударів некерованими ракетами зазнали райони населених пунктів Новодарівка та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Полтавці та Залізничному некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Долинці та Гуляйполю - авіабомбами.

Наступальних дій ворог не проводив.

Чотири рази атакував агресор на Оріхівському напрямку, окупанти намагались просунутися в напрямках Новоданилівки та в районі Степового. До цього часу триває один бій.

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири безрезультатні атаки, окрім того, некерованими авіаракетами вдарив по Миколаївці.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 28 атак російських загарбників, два боєзіткнення досі тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, йдеться у зведенні.