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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Генштаб о ситуации на фронте: 149 боестолкновений за сутки, самое горячее - Покровск

Киев • УНН

 • 128 просмотра

С начала суток произошло 149 боевых столкновений. Россияне привлекли 1384 дрона-камикадзе и совершили 4355 обстрелов. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении.

Генштаб о ситуации на фронте: 149 боестолкновений за сутки, самое горячее - Покровск

С начала этих суток произошло 149 боевых столкновений. россияне привлекли для поражения 1384 дронов-камикадзе и осуществили 4355 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 107 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1384 дронов-камикадзе и осуществили 4355 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

 - говорится в сводке.

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Волчанска, Старицы и Каменки.

На Купянском направлении противник совершил семь наступательных действий на позиции наших защитников в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Загризового, Зеленого Гая и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки. До этого времени незавершенными остаются еще четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отбивали 11 вражеских атак в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано одно боестолкновение. Захватчик пытался продвигаться в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районе Торецка и в направлениях Дылеевки и Яблоновки. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверово, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка. До сих пор продолжается три боестолкновения. Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Долгая Балка, Горехово, Алексеевка.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 160 оккупантов, 85 из них – безвозвратно. Также уничтожено 13 автомобилей, пять мотоциклов, один миномет, 15 БпЛА и одну боевую бронированную машину. Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Шевченко, Новополь, Новоселка, Зеленое Поле. Наши защитники успешно остановили 16 атак, еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись районы населенных пунктов Новодаровка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Полтавке и Железнодорожному неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Долинке и Гуляйполю - авиабомбами.

Наступательных действий враг не проводил.

Четыре раза атаковал агрессор на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и в районе Степового. До этого времени продолжается один бой.

На Приднепровском направлении враг провел четыре безрезультатные атаки, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Николаевке.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 28 атак российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, говорится в сводке.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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