За сутки на фронте произошло более 140 боевых столкновений: где именно наступает враг

С начала суток, 31 мая на фронте произошло 141 боевое столкновение. Армия рф совершила 4728 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. Самая горячая ситуация сохраняется на Покровском и Курском направлениях. Об этом в вечерней сводке от 31.05.2025 сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте произошло 141 боестолкновение.

российские захватчики сегодня нанесли 2 ракетных и 8 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 24 управляемые бомбы, привлекли для поражений 1423 дрона-камикадзе и совершили 4728 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки, в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска.

На Купянском направлении агрессор совершил девять наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка и Загрызово. До сих пор продолжаются четыре вражеских атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба. Четырнадцать атак уже отбиты, четыре – продолжаются.

На Северском направлении враг атаковал в районах Григоровки и в сторону Верхнекаменского. В общем, с начала суток произошло два боестолкновения, которые наши защитники успешно остановили.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора и в сторону Курдюмовки, три боя продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении наши воины отбили восемь атак противника в районах населенных пунктов Крымское и Торецк, до сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении, с начала минувших суток, противник 36 раз атаковал вблизи населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Даченское, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка. До сих пор продолжается семь боестолкновений. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Заря.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 180 оккупантов, из них 98 – безвозвратно. Также уничтожено 14 единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов, два квадроцикла и семь мотоциклов, повреждены два автомобиля, один танк и три артиллерийские системы оккупантов - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении враг совершил девять попыток прорвать нашу оборону в районах Орехового, Богатыря, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля. В настоящее время идет одно боевое столкновение. Враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки, Ольговского, Поддубного и Новополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудары по населенным пунктам Малиновка, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Темировка и Полтавка.

На Ореховском направлении захватчик пытался продвинуться вперед в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степового и Малых Щербаков – украинцы отбили все атаки врага, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши войска остановили одну атаку противника, враг нанес авиационные удары по населенному пункту Львово.

На Курском направлении накануне произошло тридцать четыре боестолкновения. В то же время враг нанес шестнадцать авиационных ударов, в общей сложности сбросил тридцать четыре управляемые бомбы и совершил двести тринадцать артиллерийских обстрелов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях оперативная обстановка особых изменений не претерпела.

Напомним

В субботу, 31 мая, Президент Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте, с активизацией боев на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Он отметил важность продолжения операций на территории России.

Враг оккупировал Елизаветовку, продвинулся в Донецкой и Сумской областях