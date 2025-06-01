рф активизирует давление на Сумщине: враг штурмует пехотой и дронами - ГПСУ
Киев • УНН
Российские войска активизировали штурмы в Сумской области, используя малые группы пехоты и дроны для прорыва обороны. Враг пытается расширить территорию для атак вглубь Украины.
российские войска наращивают активность на Сумском направлении, используя малые штурмовые группы, чтобы прорываться на территорию Украины.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
К сожалению, ситуация по Сумской области, особенно в пределах Юнаковской и Хотинской общин непростая, потому что враг продолжает давить. Продолжает свои действия, применяют пехотные группы, малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно по территории нашего государства. И это уже продолжается определенное время, наиболее активно в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но собственно за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп. В частности, это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка
По словам спикера, хотя бронетехника на этом отрезке не применяется, штурмовики используют квадроциклы и мотоциклы, чтобы на скорости прорываться вглубь украинской территории, накапливать силы и снова атаковать оборонительные позиции.
Этому также предшествуют и многочисленные обстрелы: авиация, артиллерия, дроны, особенно дроны на оптоволокне, которыми враг пытается разобрать позиции, которые удерживают украинские воины, чтобы в дальнейшем пехоте было, возможно легче попытаться атаковать позиции наших защитников
Напомним
Ранее сообщалось, что российские войска захватили село Владимировка Сумской области, которое расположено непосредственно у границы с россией. Село входит в Хотинскую общину.