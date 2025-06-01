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рф активизирует давление на Сумщине: враг штурмует пехотой и дронами - ГПСУ

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

Российские войска активизировали штурмы в Сумской области, используя малые группы пехоты и дроны для прорыва обороны. Враг пытается расширить территорию для атак вглубь Украины.

рф активизирует давление на Сумщине: враг штурмует пехотой и дронами - ГПСУ

российские войска наращивают активность на Сумском направлении, используя малые штурмовые группы, чтобы прорываться на территорию Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали 

К сожалению, ситуация по Сумской области, особенно в пределах Юнаковской и Хотинской общин непростая, потому что враг продолжает давить. Продолжает свои действия, применяют пехотные группы, малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно по территории нашего государства. И это уже продолжается определенное время, наиболее активно в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но собственно за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп. В частности, это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка

- отметил Демченко.

По словам спикера, хотя бронетехника на этом отрезке не применяется, штурмовики используют квадроциклы и мотоциклы, чтобы на скорости прорываться вглубь украинской территории, накапливать силы и снова атаковать оборонительные позиции.

Этому также предшествуют и многочисленные обстрелы: авиация, артиллерия, дроны, особенно дроны на оптоволокне, которыми враг пытается разобрать позиции, которые удерживают украинские воины, чтобы в дальнейшем пехоте было, возможно легче попытаться атаковать позиции наших защитников

-пояснил Демченко. 

Напомним

Ранее сообщалось, что российские войска захватили село Владимировка Сумской области, которое расположено непосредственно у границы с россией. Село входит в Хотинскую общину. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Сумская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
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