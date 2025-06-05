Более 3600 обстрелов: в Генштабе назвали самые горячие направления боев 4 июня

С начала суток 04 июня на фронте произошло 115 боевых столкновений, из них 37 – на Покровском направлении, где противник несет значительные потери. Накануне на этом участке украинские воины обезвредили 243 оккупанта, 126 из них – безвозвратно. Об этом в своей вечерней сводке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 04.06.2025 на фронте зафиксировано 115 боестолкновений.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и 55 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1074 дронов-камикадзе и осуществили 3603 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, но получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Загрызового. Украинские защитники отразили две вражеские атаки.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липово, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении с начала суток, 04 июня, произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Обе попытки врага продвинуться вперед были успешно отбиты нашими защитниками.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили восемь штурмов захватчиков в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Горехово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 34 вражеские атаки, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 243 оккупанта, 126 из них – безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники, девять БпЛА, 11 мотоциклов, антенна РЭБ, антенна БпЛА и три укрытия личного состава; повреждены автомобиль и пять артиллерийских систем противника - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Одрадное, Веселое, Вольное Поле, Новоселка и Новополь. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Курском направлении украинские защитники отбили 28 вражеских атак; три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 20 управляемых бомб, совершил 157 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Российские войска продвигаются в Сумской области, захватив Андреевку и Водолаги. Ситуация в Кондратовке и Алексеевке уточняется, продолжаются бои, враг давит на Яблоновку и Юнаковку.

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