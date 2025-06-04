Атака на аэродромы рф, переговоры в Стамбуле и не только: в рф раскрыли все подробности разговора Трампа и путина

$41.640.02
47.430.08
ukenru
россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
Эксклюзив
17:36 • 6282 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

16:52 • 14446 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

16:37 • 13371 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

14:27 • 16769 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
14:12 • 24038 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 22263 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 23866 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 20250 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 21074 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
4 июня, 10:14 • 30778 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.9м/с
61%
753мм
Популярные новости

Так начиналась операция "Паутина": СБУ поделилась эксклюзивными кадрами

4 июня, 10:26 • 7770 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

4 июня, 10:53 • 35144 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 21531 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 30056 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

15:03 • 15677 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

15:03 • 15774 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 30152 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 95648 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 136959 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 229090 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 21601 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 72611 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 229090 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 144609 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 145828 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

Атака на аэродромы рф, переговоры в Стамбуле и не только: в рф раскрыли все подробности разговора Трампа и путина

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

Со слов помощника путина, Трамп заверил, что США не были в курсе планов Киева атаковать российские аэродромы. Также, кремль выразил надежду на продолжение переговоров с Украиной.

Атака на аэродромы рф, переговоры в Стамбуле и не только: в рф раскрыли все подробности разговора Трампа и путина

Президент США Дональд Трамп подтвердил российскому диктатору владимиру путину, что США не были осведомлены о планах Украины нанести удар по российским аэродромам. Об этом заявил помощник путина Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, по его словам, кремль надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены.

росСМИ собрали основные заявления ушакова после разговора лидеров США и рф: 

  • четвертый телефонный разговор путина и Трампа длился 1 час 10 минут;
    • рф и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов;
      • путин рассказал Трампу о якобы "попытках" Киева сорвать российско-украинские переговоры;
        • трамп подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромах рф;
          • путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов россии и Украины;
            • путин рассказал Трампу о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты рф во время переговоров;
              • вопрос о встрече путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда;
                • путин в разговоре с Трампом подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле, назвав их полезными;
                  • путин и Трамп в этот раз не обсуждали обмен заключенными между рф и США;
                    • москва и Вашингтон ранее договорились, что после второго раунда стамбульских переговоров стоит провести разговор путина и Трампа;
                      • кремль надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены.

                        путин в разговоре с Трампом пригрозил ответом за удары по российским аэродромам04.06.25, 20:08 • 1730 просмотров

                        Ранее

                        Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".

                        Антонина Туманова

                        Антонина Туманова

                        Войнаполитика
                        Дональд Трамп
                        Соединённые Штаты
                        Украина
                        Киев
                        Brent Oil
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        S&P 500
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        ,
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Tesla
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Gold
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        ,
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Gas TTF
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9