Атака на аэродромы рф, переговоры в Стамбуле и не только: в рф раскрыли все подробности разговора Трампа и путина
Киев • УНН
Со слов помощника путина, Трамп заверил, что США не были в курсе планов Киева атаковать российские аэродромы. Также, кремль выразил надежду на продолжение переговоров с Украиной.
Президент США Дональд Трамп подтвердил российскому диктатору владимиру путину, что США не были осведомлены о планах Украины нанести удар по российским аэродромам. Об этом заявил помощник путина Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Кроме того, по его словам, кремль надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены.
росСМИ собрали основные заявления ушакова после разговора лидеров США и рф:
- четвертый телефонный разговор путина и Трампа длился 1 час 10 минут;
- рф и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов;
- путин рассказал Трампу о якобы "попытках" Киева сорвать российско-украинские переговоры;
- трамп подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромах рф;
- путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов россии и Украины;
- путин рассказал Трампу о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты рф во время переговоров;
- вопрос о встрече путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда;
- путин в разговоре с Трампом подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле, назвав их полезными;
- путин и Трамп в этот раз не обсуждали обмен заключенными между рф и США;
- москва и Вашингтон ранее договорились, что после второго раунда стамбульских переговоров стоит провести разговор путина и Трампа;
- кремль надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены.
путин в разговоре с Трампом пригрозил ответом за удары по российским аэродромам04.06.25, 20:08 • 1730 просмотров
Ранее
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".