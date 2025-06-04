Атака на аэродромы рф, переговоры в Стамбуле и не только: в рф раскрыли все подробности разговора Трампа и путина

Президент США Дональд Трамп подтвердил российскому диктатору владимиру путину, что США не были осведомлены о планах Украины нанести удар по российским аэродромам. Об этом заявил помощник путина Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, по его словам, кремль надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены.

росСМИ собрали основные заявления ушакова после разговора лидеров США и рф:

четвертый телефонный разговор путина и Трампа длился 1 час 10 минут;

рф и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов;

путин рассказал Трампу о якобы "попытках" Киева сорвать российско-украинские переговоры;

трамп подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромах рф;

путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов россии и Украины;

путин рассказал Трампу о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты рф во время переговоров;

вопрос о встрече путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда;

путин в разговоре с Трампом подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле, назвав их полезными;

путин и Трамп в этот раз не обсуждали обмен заключенными между рф и США;

москва и Вашингтон ранее договорились, что после второго раунда стамбульских переговоров стоит провести разговор путина и Трампа;

кремль надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены.

путин в разговоре с Трампом пригрозил ответом за удары по российским аэродромам

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".