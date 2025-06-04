Атака на аеродроми рф, переговори у Стамбулі і не тільки: у рф розкрили всі подробиці розмови Трампа та путіна

Президент США Дональд Трамп підтвердив російському диктатору володимиру путіну, що США не були поінформовані про плани України завдати удару по російським аеродромам. Про це заявив помічник путіна Юрій Ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Крім того, за його словами, кремль сподівається, що переговори з Україною будуть продовжені.

росЗМІ зібрали основні заяви ушакова після розмови лідерів США та рф:

четверта телефонна розмова путіна та Трампа тривала 1 годину 10 хвилин;

рф та Україна зможуть продовжити переговори після аналізу переданих один одному проектів меморандумів;

путін розповів Трампу про нібито "спроби" Києва зірвати російсько-українські переговори;

трамп підтвердив Путіну, що США були не в курсі планів Києва вдарити по аеродромах рф;

путін та Трамп не обговорювали тексти проектів меморандумів росії та України;

путін розповів Трампу про цілеспрямовані атаки Києва на цивільні об'єкти рф під час переговорів;

питання про зустріч путіна і Зеленського не стояло в практичній площині ніколи;

путін у розмові з Трампом детально розповів про підсумки переговорів у Стамбулі, назвавши їх корисними;

путін і Трамп цього разу не обговорювали обмін ув'язненими між рф та США;

москва та Вашингтон раніше домовилися, що після другого раунду стамбульських переговорів варто провести розмову путіна та Трампа;

кремль сподівається, що переговори з Україною будуть продовжені.

путін у розмові із Трампом пригрозив відповіддю за удари по російських аеродромах

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Президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру".