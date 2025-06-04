Втрати рф в Україні на кінець травня 2025 року сягнули 980 тисяч осіб - розвідка Британії
Київ • УНН
За даними розвідки Британії, у травні втрати росіян знизились до 34 500, що є найменшим показником з початку року. Збільшення атак може призвести до зростання втрат.
Станом на кінець травня 2025 року загальні втрати російської армії у війні проти України досягли близько 980 000 осіб - загиблих і поранених. У травні росія втратила 34 500 військових, що стало найнижчим місячним показником з початку року. Про це пише УНН із посиланням на допис Міністерства Оборони Великої Британії.
Деталі
У новому звіті Міністерства оборони Великої Британії, підготовленому на основі даних Генерального штабу України, зазначається, що за п’ять місяців 2025 року росія, ймовірно, втратила близько 196 000 солдатів.
Водночас, за їхніми даними, темпи втрат російської армії поступово знижуються. Якщо у січні 2025 року фіксувалися 48 000 втрат, то в травні — вже на 28% менше. Причиною цього може бути зниження активності наступальних дій з боку росії на початку року. Найбільші втрати військ рф також були зафіксовані у листопаді та грудні.
У розвідці застерігають: якщо російські сили активізують атаки вздовж лінії фронту, рівень втрат, найімовірніше, знову зросте.
Незважаючи на втрати, кремль і далі "палитиме у вогні війни" жителів рф - Подоляк04.06.25, 11:57 • 1434 перегляди