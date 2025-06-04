Втрати рф в Україні на кінець травня 2025 року сягнули 980 тисяч осіб - розвідка Британії

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт
Ексклюзив
11:35 • 7524 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
10:14 • 20431 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Ексклюзив
09:02 • 29968 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Ексклюзив
08:02 • 32572 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
4 червня, 06:24 • 74693 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
4 червня, 05:30 • 38472 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 42474 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

3 червня, 18:15 • 57430 перегляди

Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"

3 червня, 18:10 • 43452 перегляди

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

3 червня, 11:55 • 247092 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
50%
752мм
Популярнi новини

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

4 червня, 05:11 • 42503 перегляди

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

06:53 • 35306 перегляди

Як розпочиналася унікальна підготовка до спецоперації "Павутина"

08:26 • 24082 перегляди

Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

09:45 • 13749 перегляди

Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації

10:53 • 13630 перегляди
Публікації

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 74693 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 118450 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 204596 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 247092 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 292466 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олексій Гончаренко

Ярослав Железняк

Володимир Зеленський

Олексій Чернишов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Брюссель

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

11:54 • 6582 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 64942 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 204600 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 138007 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 139534 перегляди
Актуальне

Financial Times

Bild

DJI Mavic

Безпілотний літальний апарат

The New York Times

Втрати рф в Україні на кінець травня 2025 року сягнули 980 тисяч осіб - розвідка Британії

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

За даними розвідки Британії, у травні втрати росіян знизились до 34 500, що є найменшим показником з початку року. Збільшення атак може призвести до зростання втрат.

Втрати рф в Україні на кінець травня 2025 року сягнули 980 тисяч осіб - розвідка Британії

Станом на кінець травня 2025 року загальні втрати російської армії у війні проти України досягли близько 980 000 осіб - загиблих і поранених. У травні росія втратила 34 500 військових, що стало найнижчим місячним показником з початку року. Про це пише УНН із посиланням на допис Міністерства Оборони Великої Британії.

Деталі

У новому звіті Міністерства оборони Великої Британії, підготовленому на основі даних Генерального штабу України, зазначається, що за п’ять місяців 2025 року росія, ймовірно, втратила близько 196 000 солдатів.

Водночас, за їхніми даними, темпи втрат російської армії поступово знижуються. Якщо у січні 2025 року фіксувалися 48 000 втрат, то в травні — вже на 28% менше. Причиною цього може бути зниження активності наступальних дій з боку росії на початку року. Найбільші втрати військ рф також були зафіксовані у листопаді та грудні.

У розвідці застерігають: якщо російські сили активізують атаки вздовж лінії фронту, рівень втрат, найімовірніше, знову зросте.

Незважаючи на втрати, кремль і далі "палитиме у вогні війни" жителів рф - Подоляк04.06.25, 11:57 • 1434 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Міністерство оборони (Велика Британія)
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9