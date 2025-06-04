Потери рф в Украине к концу мая 2025 года достигли 980 тысяч человек - разведка Британии
Киев • УНН
По данным разведки Британии, в мае потери россиян снизились до 34 500, что является самым низким показателем с начала года. Увеличение атак может привести к росту потерь.
По состоянию на конец мая 2025 года общие потери российской армии в войне против Украины достигли около 980 000 человек - погибших и раненых. В мае россия потеряла 34 500 военных, что стало самым низким месячным показателем с начала года. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства Обороны Великобритании.
Детали
В новом отчете Министерства обороны Великобритании, подготовленном на основе данных Генерального штаба Украины, отмечается, что за пять месяцев 2025 года россия, вероятно, потеряла около 196 000 солдат.
В то же время, по их данным, темпы потерь российской армии постепенно снижаются. Если в январе 2025 года фиксировались 48 000 потерь, то в мае — уже на 28% меньше. Причиной этого может быть снижение активности наступательных действий со стороны россии в начале года. Самые большие потери войск рф также были зафиксированы в ноябре и декабре.
В разведке предостерегают: если российские силы активизируют атаки вдоль линии фронта, уровень потерь, скорее всего, снова возрастет.
Несмотря на потери, кремль и дальше будет "жечь в огне войны" жителей рф - Подоляк04.06.25, 11:57 • 1434 просмотра