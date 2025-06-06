Россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку в Сумской области и продвинулись возле еще трех населенных пунктов - DeepState

Вечером 06 июня, российские войска оккупировали Кондратовку и Алексеевку Сумской области. Враг также имеет продвижение возле еще трех населенных пунктов Сумщины. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает УНН.

Детали

В пятницу, 06 июня в 22:02 аналитики OSINT-проекта DeepState сообщили об успехах врага в Сумской области.

Карта обновлена. Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся возле Беловодов, Локней и Садков - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 04 июня аналитики проекта DeepState писали, что российские войска продвигаются на Сумщине, захватив Андреевку и Водолаги. Ситуация в Кондратовке и Алексеевке уточняется, продолжаются бои, враг давит на Яблоновку и Юнаковку.

Враг начал наступление на Малиновку - DeepState