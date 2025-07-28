Понад третина зі 158 боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу

Понад третина боїв минулої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Лиманському та Торецькому напрямках, повідомили у ранковому зведенні 28 липня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів-камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів - скинув при цьому 31 керовану авіаційну бомбу, здійснив 363 обстріли, з яких шість - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дев’ять атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне, та в напрямку Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб просунутись уперед у напрямку Придніпровського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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