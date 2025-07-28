Понад третина зі 158 боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 158 бойових зіткнень за добу, з яких понад третина припала на Покровський напрямок. Ворог здійснив 86 авіаударів, скинув 132 керовані авіабомби та застосував 4413 дронів-камікадзе.
Понад третина боїв минулої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Лиманському та Торецькому напрямках, повідомили у ранковому зведенні 28 липня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень
За уточненою інформацією, загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів-камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 - із реактивних систем залпового вогню.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів - скинув при цьому 31 керовану авіаційну бомбу, здійснив 363 обстріли, з яких шість - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.
На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.
На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дев’ять атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне, та в напрямку Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб просунутись уперед у напрямку Придніпровського.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
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