Более трети из 158 боев - на одном направлении: карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 158 боевых столкновениях за сутки, из которых более трети пришлась на Покровское направление. Враг совершил 86 авиаударов, сбросил 132 управляемые авиабомбы и применил 4413 дронов-камикадзе.
Более трети боев за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском и Торецком направлениях, сообщили в утренней сводке 28 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боестолкновений
По уточненной информации, захватчики нанесли 86 авиационных ударов, сбросили 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4413 дронов-камикадзе и совершили 5960 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 85 - из реактивных систем залпового огня.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и одну радиолокационную станцию противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 31 управляемую авиационную бомбу, совершил 363 обстрела, из которых шесть - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Фиголевка, Западное и в направлении Петро-Ивановки.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григоровки и Шандриголового.
На Сиверском направлении наши защитники успешно остановили девять атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григоровки и в направлении Северска.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино, а также в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное, и в направлении Андреевки-Клевцового, Темировки и Александрограда.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.
В течение прошедших суток на Приднепровском направлении враг совершил пять попыток продвинуться вперед в направлении Приднепровского.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага: еще тысяча солдат и 4 танка за сутки28.07.25, 07:24 • 1290 просмотров