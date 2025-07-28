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Потери врага: еще тысяча солдат и 4 танка за сутки

Киев • УНН

 • 682 просмотра

За сутки 27 июля российские войска потеряли 1000 солдат и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составляют 1050250 человек.

Потери врага: еще тысяча солдат и 4 танка за сутки

За сутки 27 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 4 танка. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1050250 (+1000) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11061 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23064 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 30826 (+4)
          • РСЗО ‒ 1450 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1201 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48393 (+235)
                    • крылатые ракеты ‒ 3546 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56596 (+103)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              25 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. По его словам, Киев поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.

                              ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью27.07.25, 02:27 • 12860 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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