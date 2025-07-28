Потери врага: еще тысяча солдат и 4 танка за сутки

За сутки 27 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 4 танка. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1050250 (+1000) человек ликвидировано

танков ‒ 11061 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23064 (+1)

артиллерийских систем ‒ 30826 (+4)

РСЗО ‒ 1450 (+1)

средства ПВО ‒ 1201 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48393 (+235)

крылатые ракеты ‒ 3546 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56596 (+103)

специальная техника ‒ 3935 (0)

Данные уточняются.

Напомним

25 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. По его словам, Киев поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.

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