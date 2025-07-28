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Втрати ворога: ще тисяча солдатів та 4 танки за добу

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

За добу 27 липня російські війська втратили 1000 солдатів та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно становлять 1050250 осіб.

Втрати ворога: ще тисяча солдатів та 4 танки за добу

За добу 27 липня російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 4 танки. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1050250 (+1000) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11061 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23064 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 30826 (+4)
          • РСЗВ ‒ 1450 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1201 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48393 (+235)
                    • крилаті ракети ‒ 3546 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56596 (+103)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              25 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. За його словами, Київ порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
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                              Gas TTF
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