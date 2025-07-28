Втрати ворога: ще тисяча солдатів та 4 танки за добу
Київ • УНН
За добу 27 липня російські війська втратили 1000 солдатів та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно становлять 1050250 осіб.
За добу 27 липня російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 4 танки. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1050250 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11061 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23064 (+1)
- артилерійських систем ‒ 30826 (+4)
- РСЗВ ‒ 1450 (+1)
- засоби ППО ‒ 1201 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48393 (+235)
- крилаті ракети ‒ 3546 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56596 (+103)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
25 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. За його словами, Київ порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це.
ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени27.07.25, 02:27 • 12874 перегляди