ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Киев • УНН
Силы обороны на Сумщине демонстрируют успехи и продолжают активные действия против российских войск. Об этом сообщил руководитель ЦПД Коваленко.
Силы обороны демонстрируют успехи и продолжают активные действия против российских войск в Сумской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник в Telegram, пишет УНН.
На Сумщине Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян
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Напомним
Накануне СтратКом ВСУ сообщил, что Силы обороны освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области.
О том, что российские войска захватили Кондратовку и Алексеевку в Сумской области, сообщалось 6 июня.