ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине

Силы обороны демонстрируют успехи и продолжают активные действия против российских войск в Сумской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

На Сумщине Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян