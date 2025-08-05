Буданов розповів, скільки років агент може ефективно виконувати свою роботу

Час діяльності агента обмежений сімома роками. Якщо від працюватиме довше, то це буде майже гарантований провал, сказав Буданов в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, передає УНН.

При правильній роботі зі свідомим агентом час його діяльності обмежений сімома роками. Це загальносвітова практика. Вважається, що людина нормально може виконувати завдання у цей термін

Очільник розвідки пояснив, що бувають випалки, коли людина працює і довше, але зазвичай вони розкривають себе.

Потім майже гарантовано буде провал. Дехто працює по 10, по 20 років, але статистика показує, світова, не наша, що ця людина "спалиться". Уявляєте, скільки помилок людина за сім років робить? А під час війни, зазвичай, все ще швидше відбувається