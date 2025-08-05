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Буданов розповів, скільки років агент може ефективно виконувати свою роботу

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

Керівник розвідки Буданов повідомив, що час ефективної діяльності агента обмежений сімома роками. Він також зазначив, що чоловіків легше вербувати, ніж жінок.

Буданов розповів, скільки років агент може ефективно виконувати свою роботу

Час діяльності агента обмежений сімома роками. Якщо від працюватиме довше, то це буде майже гарантований провал, сказав Буданов в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, передає УНН.

Деталі

При правильній роботі зі свідомим агентом час його діяльності обмежений сімома роками. Це загальносвітова практика. Вважається, що людина нормально може виконувати завдання у цей термін

 - сказав Буданов. 

Очільник розвідки пояснив, що бувають випалки, коли людина працює і довше, але зазвичай вони розкривають себе.

Потім майже гарантовано буде провал. Дехто працює по 10, по 20 років, але статистика показує, світова, не наша, що ця людина "спалиться". Уявляєте, скільки помилок людина за сім років робить? А під час війни, зазвичай, все ще швидше відбувається

- пояснив Буданов.

Доповнення

Буданов заявив, що чоловіків легше вербувати, ніж жінок, які є хитрішими. Він також зазначив, що під час вербування шукають вразливості в житті людини, зокрема фінансові проблеми чи залежності.

Кирило Буданов заявив, що чоловіків легше вербувати, ніж жінок, які є хитрішими. Він також зазначив, що під час вербування шукають вразливості в житті людини, зокрема фінансові проблеми чи залежності.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Кирило Буданов