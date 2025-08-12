$41.450.06
Эксклюзив
12:50 • 28 просмотра
Разведка об обмене пленными: «Стамбул-2» еще не закончен, РФ не вернула еще все категории
12:25 • 4764 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 10066 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 16745 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 15088 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 13042 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 11693 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14225 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18844 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82455 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
11 лет тюрьмы для крымского коллаборанта: суд заочно приговорил подсанкционного депутата "Госсовета Крыма"

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Суд заочно приговорил депутата оккупационного "Государственного Совета Республики Крым" к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он публично призывал к вооруженной агрессии против Украины и оправдывал оккупацию полуострова.

11 лет тюрьмы для крымского коллаборанта: суд заочно приговорил подсанкционного депутата "Госсовета Крыма"

Суд заочно признал виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества депутата оккупационного "Государственного Совета Республики Крым" от партии "Единая Россия", который публично призывал к вооруженной агрессии против Украины и оправдывал оккупацию полуострова. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя добилась заочного приговора для подсанкционного депутата оккупационного "Государственного Совета Республики Крым". Политик, занимающий должность председателя комитета по "народной дипломатии и межнациональным отношениям" в составе коллаборационистской администрации, приговорен к 11 годам заключения с конфискацией имущества.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения РФ он развернул активную пропагандистскую кампанию в поддержку агрессии, в частности, в 2022 году дал ряд интервью пророссийскому телеканалу "Миллет" медиахолдинга "АНО "Телерадиокомпания Крым". В своих выступлениях депутат призывал к масштабному применению вооруженных сил РФ для сохранения контроля над оккупированными территориями и дальнейшего захвата украинских земель.

Он публично признавал "легитимность" оккупации Крыма, представляя ее как "спасение" от так называемой "фашистской идеологии" и "влияния Запада". Его действия квалифицированы как публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины), коллаборационная деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины) и оправдание вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Еще в 2018 году указом президента Украины в отношении него были введены персональные бессрочные санкции, предусматривающие экономические и другие ограничения.

Специальное досудебное расследование проводили следователи Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе. Приговор стал еще одним свидетельством, что преступления коллаборантов не останутся безнаказанными, даже если они скрываются на оккупированной территории.

Буданов на Змеином провел инспекцию позиций и газодобывающей платформы в Черном море12.08.25, 13:51 • 1350 просмотров

Степан Гафтко

Войнаполитика
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Автономная Республика Крым
Крым
Украина
Севастополь