11 лет тюрьмы для крымского коллаборанта: суд заочно приговорил подсанкционного депутата "Госсовета Крыма"

Суд заочно признал виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества депутата оккупационного "Государственного Совета Республики Крым" от партии "Единая Россия", который публично призывал к вооруженной агрессии против Украины и оправдывал оккупацию полуострова. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя добилась заочного приговора для подсанкционного депутата оккупационного "Государственного Совета Республики Крым". Политик, занимающий должность председателя комитета по "народной дипломатии и межнациональным отношениям" в составе коллаборационистской администрации, приговорен к 11 годам заключения с конфискацией имущества.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения РФ он развернул активную пропагандистскую кампанию в поддержку агрессии, в частности, в 2022 году дал ряд интервью пророссийскому телеканалу "Миллет" медиахолдинга "АНО "Телерадиокомпания Крым". В своих выступлениях депутат призывал к масштабному применению вооруженных сил РФ для сохранения контроля над оккупированными территориями и дальнейшего захвата украинских земель.

Он публично признавал "легитимность" оккупации Крыма, представляя ее как "спасение" от так называемой "фашистской идеологии" и "влияния Запада". Его действия квалифицированы как публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины), коллаборационная деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины) и оправдание вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Еще в 2018 году указом президента Украины в отношении него были введены персональные бессрочные санкции, предусматривающие экономические и другие ограничения.

Специальное досудебное расследование проводили следователи Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе. Приговор стал еще одним свидетельством, что преступления коллаборантов не останутся безнаказанными, даже если они скрываются на оккупированной территории.

