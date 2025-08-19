Бывшая инспектор колонии получила 8 лет заключения за сотрудничество с оккупантами - ГБР

Херсонский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшую инспекторшу «Дарьевской исправительной колонии №10», которая во время оккупации Херсонщины добровольно сотрудничала с врагом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

В 2022 году она согласилась работать на оккупационную администрацию и заняла должность инспектора колонии. После освобождения региона женщина долгое время скрывалась от украинских правоохранителей