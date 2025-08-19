Бывшая инспектор колонии получила 8 лет заключения за сотрудничество с оккупантами - ГБР
Киев • УНН
Херсонский городской суд приговорил бывшую инспекторшу колонии к 8 годам за сотрудничество с россиянами. Женщина работала на оккупационную администрацию и скрывалась после освобождения региона.
Херсонский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшую инспекторшу «Дарьевской исправительной колонии №10», которая во время оккупации Херсонщины добровольно сотрудничала с врагом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
В 2022 году она согласилась работать на оккупационную администрацию и заняла должность инспектора колонии. После освобождения региона женщина долгое время скрывалась от украинских правоохранителей
В начале марта 2025 года женщину разоблачили и задержали. Суд признал коллаборантку виновной по ч.7 ст.111-1 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет заключения с дополнительным запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет.
Недавно в СБУ сообщали, что в Херсоне разоблачили и задержали коллаборантов, которые во время временной оккупации региона помогали внедрять российский режим. Среди них - охранники застенков, член «спецотряда» МВД РФ, агитатор псевдореферендума и чиновницы оккупационных «структур».
