Бывшая инспектор колонии получила 8 лет заключения за сотрудничество с оккупантами - ГБР

19 августа, 12:26 • 50781 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 81786 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 77418 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 75989 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 47559 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 33291 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 97669 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73347 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86566 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103839 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Финский депутат покончил жизнь самоубийством в здании парламентаVideo19 августа, 11:50 • 4684 просмотра
Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине19 августа, 15:19 • 5050 просмотра
США депортировали первых украинских беженцев15:55 • 10051 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 13439 просмотра
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне17:32 • 7940 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 81790 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 77423 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 75991 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 65245 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 47560 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 13462 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 51823 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 115004 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 67330 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 123241 просмотра
Фокс Ньюс
Выборы
Вторая мировая война
Instagram
БМ-21 «Град»

Бывшая инспектор колонии получила 8 лет заключения за сотрудничество с оккупантами - ГБР

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Херсонский городской суд приговорил бывшую инспекторшу колонии к 8 годам за сотрудничество с россиянами. Женщина работала на оккупационную администрацию и скрывалась после освобождения региона.

Бывшая инспектор колонии получила 8 лет заключения за сотрудничество с оккупантами - ГБР

Херсонский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшую инспекторшу «Дарьевской исправительной колонии №10», которая во время оккупации Херсонщины добровольно сотрудничала с врагом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

В 2022 году она согласилась работать на оккупационную администрацию и заняла должность инспектора колонии. После освобождения региона женщина долгое время скрывалась от украинских правоохранителей

- отметили в ГБР.

В начале марта 2025 года женщину разоблачили и задержали. Суд признал коллаборантку виновной по ч.7 ст.111-1 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет заключения с дополнительным запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет.

Напомним

Недавно в СБУ сообщали, что в Херсоне разоблачили и задержали коллаборантов, которые во время временной оккупации региона помогали внедрять российский режим. Среди них - охранники застенков, член «спецотряда» МВД РФ, агитатор псевдореферендума и чиновницы оккупационных «структур».

11 лет тюрьмы для крымского коллаборанта: суд заочно приговорил подсанкционного депутата "Госсовета Крыма"12.08.25, 15:40 • 2573 просмотра

Вероника Марченко

Криминал и ЧП
Выборы
Служба безопасности Украины
Херсонская область
Херсон