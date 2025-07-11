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Сім колаборантів затримано у Херсоні: працювали на окупантів і охороняли катівні

Київ • УНН

 • 900 перегляди

У Херсоні затримано сімох колаборантів, які під час окупації допомагали впроваджувати російський режим. Серед них охоронці катівень, член "спецзагону" мвс росії, агітатор псевдореферендуму та чиновниці окупаційних "структур".

Сім колаборантів затримано у Херсоні: працювали на окупантів і охороняли катівні

У Херсоні викрили й затримали колаборантів, які під час тимчасової окупації регіону допомагали впроваджувати російський режим. Серед них - охоронці катівень, член "спецзагону" МВС рф, агітатор псевдореферендуму та чиновниці окупаційних "структур". Усім фігурантам оголошено підозру в пособництві державі-агресору.

Про це повідомила СБУ, передає УНН.

Деталі

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Херсоні ще сімох колаборантів. Під час окупації міста вони допомагали агресору поширювати кремлівський режим на території регіону. Серед затриманих – батько та син, які після захоплення обласного центру вступили до так званого "управління виконання покарань по Херсонській області. Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90

- ідеться у дописі.

Перебуваючи на "посадах молодших інспекторів", вони охороняли периметр тюрми та камери, в яких перебували учасники руху опору.

Інший фігурант як вказано – колишній правоохоронець, який вступив до 1-го загону оперативного призначення "грім" мвс рф, у лавах якого здійснював облави на оселі місцевих жителів. Під час таких рейдів колаборант спільно з окупантами викрадав людей та розграбовував приватне майно.

Ще одна затримана – жителька Бериславського району, яка була "правою рукою" місцевого гауляйтера та "розселяла" рашистів у будинках односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Також викрито злочини мешканки Херсону, яка працювала "заступницею" керівника окупаційної "філії" пенсійного фонду рф та закликала містян допомагати агресору.

Крім неї затримано колишню заступницю головного лікаря місцевого санаторію, яку окупанти "підвищили" до керівника захопленого закладу. За це вона перереєструвала установу за російським законодавством та виплачувала зарплати в рублях.

Сьомим затриманим є мешканець Білозерського району, який під час псевдореферендуму рф обходив будинки односельців та агітував їх голосувати за "приєднання" регіону до складу рф.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору. Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна

- додають в СБУ.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Національна поліція України
Херсон
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