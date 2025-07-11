Семь коллаборантов задержаны в Херсоне: работали на оккупантов и охраняли застенки

В Херсоне разоблачили и задержали коллаборантов, которые во время временной оккупации региона помогали внедрять российский режим. Среди них - охранники застенков, член "спецотряда" МВД РФ, агитатор псевдореферендума и чиновницы оккупационных "структур". Всем фигурантам объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Херсоне еще семерых коллаборантов. Во время оккупации города они помогали агрессору распространять кремлевский режим на территории региона. Среди задержанных – отец и сын, которые после захвата областного центра вступили в так называемое "управление исполнения наказаний по Херсонской области". Там их назначили охранниками российской застенки, которую захватчики обустроили на базе захваченной в то время Северной исправительной колонии № 90

Находясь на "должностях младших инспекторов", они охраняли периметр тюрьмы и камеры, в которых находились участники движения сопротивления.

Другой фигурант, как указано, – бывший правоохранитель, вступивший в 1-й отряд оперативного назначения "гром" МВД РФ, в рядах которого осуществлял облавы на дома местных жителей. Во время таких рейдов коллаборант совместно с оккупантами похищал людей и разграбливал частное имущество.

Еще одна задержанная – жительница Бериславского района, которая была "правой рукой" местного гауляйтера и "расселяла" рашистов в домах односельчан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

Также разоблачены преступления жительницы Херсона, которая работала "заместителем" руководителя оккупационного "филиала" пенсионного фонда РФ и призывала горожан помогать агрессору.

Кроме нее задержана бывшая заместитель главного врача местного санатория, которую оккупанты "повысили" до руководителя захваченного учреждения. За это она перерегистрировала учреждение по российскому законодательству и выплачивала зарплаты в рублях.

Седьмым задержанным является житель Белозерского района, который во время псевдореферендума РФ обходил дома односельчан и агитировал их голосовать за "присоединение" региона к составу РФ.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору. Фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества