"Країна в небезпеці": уряд Франції та бюджет жорсткої економії мають "пережити" вотум довіри у вересні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Франсуа Байру захищатиме рішення уряду про економію понад 44 мільярдів євро. Вотум довіри заплановано на початок вересня, що може призвести до кризи уряду.
Прем'єр-міністр Франсуа Байру захищатиме рішення уряду, щоб забезпечити економію понад 44 мільярди євро. Вотум довіри запановано на початок вересня. Без достатньої підтримки запланованого бюджету, уряд Франції може зіткнутися з серйозною кризою, аж до краху. Передає УНН із посиланням на Euronews, ORF та AFP.
Деталі
Суперечливий бюджет економії має постати перед парламентом Франції - на голосування про довіру. Про це сьогодні оголосив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру. Це питання майже "існування": всі члени французького парламенту повинні офіційно проголосувати 8 вересня, - чи довіряють вони уряду країни та його бюджетним планам.
Нація опинилася в небезпеці. Наша країна в небезпеці, бо ми на межі надмірної заборгованості
Прем'єр-міністр уточнив, що борг Франції за останні два десятиліття збільшився на 2 трильйони євро.
На 12 мільйонів євро щогодини щодня протягом 20 років
Тоді які перспекти?
- якщо прем'єр-міністр Байру отримає достатньо голосів, тоді кабінет міністрів може продовжити розгляд бюджету;
- у разі провалу підтримки, це вже може призвести до кризи кабінету міністрів. Навіть є опасіння у тому, що уряд просто розпадеться, і буде вже розглядатися питання нових виборів в країні.
Таким чином Байру ризикує повторити долю свого попередника Мішеля Барньє, якого було усунено з посади в результаті вотуму недовіри наприкінці 2024 року.
Вже є перша реакція:
Права партія "Національне об’єднання" (RN) оголосила, що не підтримуватиме уряд.
Байру щойно оголосив про кінець свого уряду
Нагадаємо
УНН передавав, що у червні французькі соціалісти внесли законопроєкт про вотум недовіри прем'єр-міністру Франсуа Байру після провалу переговорів щодо пенсій.
Липень 2025 року: президент Франції Емманюель Макрон має підтримку лише 19% громадян країни.
Масштабні пожежі у Франції: тисячі залишились без домівок, є загибла та знищені оселі06.08.25, 16:13 • 3035 переглядiв