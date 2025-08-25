"Країна в небезпеці": уряд Франції та бюджет жорсткої економії мають "пережити" вотум довіри у вересні

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
15:56 • 6086 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 65890 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 49051 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 49849 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 162245 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 159797 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 64054 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 64386 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 64816 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 50971 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
50%
748мм
Популярнi новини
Радник глави ОП прокоментував заяву Венса про досягнення миру через півроку25 серпня, 09:13 • 6510 перегляди
Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує25 серпня, 10:23 • 6948 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності25 серпня, 10:57 • 52704 перегляди
Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідженняPhoto25 серпня, 12:04 • 5070 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 57672 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 58546 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 65966 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 162344 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 159877 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 125925 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Кіт Келлог
Кшиштоф Ґавковський
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеська область
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo14:33 • 2280 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 58498 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 51939 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 88434 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 70360 перегляди
Актуальне
Гривня
Безпілотний літальний апарат
Євро
Долар США
Друга світова війна

"Країна в небезпеці": уряд Франції та бюджет жорсткої економії мають "пережити" вотум довіри у вересні

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Прем'єр-міністр Франсуа Байру захищатиме рішення уряду про економію понад 44 мільярдів євро. Вотум довіри заплановано на початок вересня, що може призвести до кризи уряду.

"Країна в небезпеці": уряд Франції та бюджет жорсткої економії мають "пережити" вотум довіри у вересні

Прем'єр-міністр Франсуа Байру захищатиме рішення уряду, щоб забезпечити економію понад 44 мільярди євро. Вотум довіри запановано на початок вересня. Без достатньої підтримки запланованого бюджету, уряд Франції може зіткнутися з серйозною кризою, аж до краху. Передає УНН із посиланням на Euronews, ORF та AFP.

Деталі

Суперечливий бюджет економії має постати перед парламентом Франції - на голосування про довіру. Про це сьогодні оголосив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру. Це питання майже "існування": всі члени французького парламенту повинні офіційно проголосувати 8 вересня, - чи довіряють вони уряду країни та його бюджетним планам.

Нація опинилася в небезпеці. Наша країна в небезпеці, бо ми на межі надмірної заборгованості

 - заявив прем'єр Франції. 

Прем'єр-міністр уточнив, що борг Франції за останні два десятиліття збільшився на 2 трильйони євро. 

На 12 мільйонів євро щогодини щодня протягом 20 років

- уточнює Euronews.

Тоді які перспекти?

  • якщо прем'єр-міністр Байру отримає достатньо голосів, тоді кабінет міністрів може продовжити розгляд бюджету;
    • у разі провалу підтримки, це вже може призвести до кризи кабінету міністрів. Навіть є опасіння у тому, що уряд просто розпадеться, і буде вже розглядатися питання нових виборів в країні.

      Таким чином Байру ризикує повторити долю свого попередника Мішеля Барньє, якого було усунено з посади в результаті вотуму недовіри наприкінці 2024 року.

      Вже є перша реакція:

      Права партія "Національне об’єднання" (RN) оголосила, що не підтримуватиме уряд.

      Байру щойно оголосив про кінець свого уряду

      – написав лідер партії Джордан Барделла в соціальній мережі X.

      Нагадаємо

      УНН передавав, що у червні французькі соціалісти внесли законопроєкт про вотум недовіри прем'єр-міністру Франсуа Байру після провалу переговорів щодо пенсій.

      Липень 2025 року: президент Франції Емманюель Макрон має підтримку лише 19% громадян країни.

      Масштабні пожежі у Франції: тисячі залишились без домівок, є загибла та знищені оселі06.08.25, 16:13 • 3035 переглядiв

      Ігор Тележніков

      ЕкономікаНовини Світу
      X Corp.
      Вибори
      Євро
      Франсуа Байру
      Емманюель Макрон
      Франція