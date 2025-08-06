Масштабні пожежі у Франції: тисячі залишились без домівок, є загибла та знищені оселі
Київ • УНН
У регіоні Од на півдні Франції вирує наймасштабніша лісова пожежа року, яка забрала життя літньої жінки та залишила без електрики понад 2,5 тисячі домогосподарств. Вогонь охопив понад 13 тисяч гектарів, знищивши щонайменше 25 будинків, у селі Жонк'єр вигоріло до 80% забудови.
У регіоні Од на півдні Франції вирує наймасштабніша лісова пожежа цього року, яка вже забрала життя літньої жінки, залишила без електрики понад 2,5 тисячі домогосподарств і змусила тисячі людей тікати з домівок.
Про це пише УНН із посиланням на інформацію ВВС.
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Лісова пожежа, що спалахнула поблизу села Ла-Рібо, охопила понад 13 тисяч гектарів території — площу, більшу за Париж. Вогонь знищив щонайменше 25 будинків, а у селі Жонк’єр вигоріло до 80% забудови.
Жертвою стихії стала літня жінка, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Двоє постраждалих перебувають у лікарні, одна з них — у критичному стані. Семеро пожежників отримали отруєння димом.
На боротьбу з вогнем мобілізовано понад 1 800 пожежників і 500 одиниць техніки. Ситуацію ускладнюють сильний вітер, спекотна погода та суха рослинність. Пожежники намагаються утримати периметр загоряння, щоб запобігти новим осередкам, але попереджають — операція триватиме кілька днів.
Це катастрофа безпрецедентного масштабу
Через пошкодження мережі понад 2 500 домогосподарств залишилися без електроенергії, закрито низку доріг. Місцева влада застерігає мешканців: повертатися додому ще небезпечно.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку пожежникам і закликав людей суворо дотримуватися наказів про евакуацію. Прем’єр-міністр Франсуа Байру планує відвідати постраждалий регіон.
Генеральна секретарка департаменту Од Люсі Реш зазначила, що останніми роками регіон став більш вразливим до пожеж через меншу кількість опадів та зникнення виноградників, які раніше стримували поширення вогню. Вона додала, що навіть за активного гасіння з повітря ліквідація пожежі триватиме кілька днів і стане тривалою операцією.
Експерти зазначають, що регіон стає дедалі вразливішим до пожеж через посуху та зникнення виноградників, які раніше стримували поширення вогню. За даними французьких служб, цього літа у країні вигоріло майже 15 тисяч гектарів, і більша частина цих втрат припадає саме на пожежу в Оді.
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