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Масштабные пожары во Франции: тысячи остались без крова, есть погибшая и уничтоженные дома

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В регионе Од на юге Франции бушует самый масштабный лесной пожар года, который унес жизнь пожилой женщины и оставил без электричества более 2,5 тысяч домохозяйств. Огонь охватил более 13 тысяч гектаров, уничтожив по меньшей мере 25 домов, в деревне Жонкьер выгорело до 80% застройки.

Масштабные пожары во Франции: тысячи остались без крова, есть погибшая и уничтоженные дома

В регионе Од на юге Франции бушует самый масштабный лесной пожар этого года, который уже унес жизнь пожилой женщины, оставил без электричества более 2,5 тысячи домохозяйств и заставил тысячи людей покинуть свои дома.

Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию ВВС.

Детали

Лесной пожар, вспыхнувший вблизи села Ла-Рибо, охватил более 13 тысяч гектаров территории — площадь, большая чем Париж. Огонь уничтожил по меньшей мере 25 домов, а в селе Жонкьер выгорело до 80% застройки.

Жертвой стихии стала пожилая женщина, еще один человек считается пропавшим без вести. Двое пострадавших находятся в больнице, один из них — в критическом состоянии. Семеро пожарных получили отравление дымом.

На борьбу с огнем мобилизовано более 1 800 пожарных и 500 единиц техники. Ситуацию осложняют сильный ветер, жаркая погода и сухая растительность. Пожарные пытаются удержать периметр возгорания, чтобы предотвратить новые очаги, но предупреждают — операция продлится несколько дней.

Это катастрофа беспрецедентного масштаба

– заявил представитель пожарных Эрик Брокарди.

Из-за повреждения сети более 2 500 домохозяйств остались без электроэнергии, закрыт ряд дорог. Местные власти предостерегают жителей: возвращаться домой еще опасно.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку пожарным и призвал людей строго соблюдать приказы об эвакуации. Премьер-министр Франсуа Байру планирует посетить пострадавший регион.

Генеральный секретарь департамента Од Люси Реш отметила, что в последние годы регион стал более уязвимым к пожарам из-за меньшего количества осадков и исчезновения виноградников, которые ранее сдерживали распространение огня. Она добавила, что даже при активном тушении с воздуха ликвидация пожара продлится несколько дней и станет длительной операцией.

Эксперты отмечают, что регион становится все более уязвимым к пожарам из-за засухи и исчезновения виноградников, которые ранее сдерживали распространение огня. По данным французских служб, этим летом в стране выгорело почти 15 тысяч гектаров, и большая часть этих потерь приходится именно на пожар в Оде.

Лесные пожары в Греции привели к эвакуации на фоне возвращения в Европу волны жары10.07.25, 11:37 • 2000 просмотров

Лилия Подоляк

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