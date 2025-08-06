Масштабные пожары во Франции: тысячи остались без крова, есть погибшая и уничтоженные дома

В регионе Од на юге Франции бушует самый масштабный лесной пожар года, который унес жизнь пожилой женщины и оставил без электричества более 2,5 тысяч домохозяйств. Огонь охватил более 13 тысяч гектаров, уничтожив по меньшей мере 25 домов, в деревне Жонкьер выгорело до 80% застройки.