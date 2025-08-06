Масштабные пожары во Франции: тысячи остались без крова, есть погибшая и уничтоженные дома
Киев • УНН
В регионе Од на юге Франции бушует самый масштабный лесной пожар года, который унес жизнь пожилой женщины и оставил без электричества более 2,5 тысяч домохозяйств. Огонь охватил более 13 тысяч гектаров, уничтожив по меньшей мере 25 домов, в деревне Жонкьер выгорело до 80% застройки.
В регионе Од на юге Франции бушует самый масштабный лесной пожар этого года, который уже унес жизнь пожилой женщины, оставил без электричества более 2,5 тысячи домохозяйств и заставил тысячи людей покинуть свои дома.
Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию ВВС.
Детали
Лесной пожар, вспыхнувший вблизи села Ла-Рибо, охватил более 13 тысяч гектаров территории — площадь, большая чем Париж. Огонь уничтожил по меньшей мере 25 домов, а в селе Жонкьер выгорело до 80% застройки.
Жертвой стихии стала пожилая женщина, еще один человек считается пропавшим без вести. Двое пострадавших находятся в больнице, один из них — в критическом состоянии. Семеро пожарных получили отравление дымом.
На борьбу с огнем мобилизовано более 1 800 пожарных и 500 единиц техники. Ситуацию осложняют сильный ветер, жаркая погода и сухая растительность. Пожарные пытаются удержать периметр возгорания, чтобы предотвратить новые очаги, но предупреждают — операция продлится несколько дней.
Это катастрофа беспрецедентного масштаба
Из-за повреждения сети более 2 500 домохозяйств остались без электроэнергии, закрыт ряд дорог. Местные власти предостерегают жителей: возвращаться домой еще опасно.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку пожарным и призвал людей строго соблюдать приказы об эвакуации. Премьер-министр Франсуа Байру планирует посетить пострадавший регион.
Генеральный секретарь департамента Од Люси Реш отметила, что в последние годы регион стал более уязвимым к пожарам из-за меньшего количества осадков и исчезновения виноградников, которые ранее сдерживали распространение огня. Она добавила, что даже при активном тушении с воздуха ликвидация пожара продлится несколько дней и станет длительной операцией.
Эксперты отмечают, что регион становится все более уязвимым к пожарам из-за засухи и исчезновения виноградников, которые ранее сдерживали распространение огня. По данным французских служб, этим летом в стране выгорело почти 15 тысяч гектаров, и большая часть этих потерь приходится именно на пожар в Оде.
Лесные пожары в Греции привели к эвакуации на фоне возвращения в Европу волны жары10.07.25, 11:37 • 2000 просмотров