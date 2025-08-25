"Страна в опасности": правительство Франции и бюджет жесткой экономии должны "пережить" вотум доверия в сентябре
Премьер-министр Франсуа Байру будет защищать решение правительства об экономии более 44 миллиардов евро. Вотум доверия запланирован на начало сентября, что может привести к кризису правительства.
Детали
Спорный бюджет экономии должен предстать перед парламентом Франции - на голосование о доверии. Об этом сегодня объявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. Этот вопрос почти "существования": все члены французского парламента должны официально проголосовать 8 сентября, - доверяют ли они правительству страны и его бюджетным планам.
Нация оказалась в опасности. Наша страна в опасности, потому что мы на грани чрезмерной задолженности
Премьер-министр уточнил, что долг Франции за последние два десятилетия увеличился на 2 триллиона евро.
На 12 миллионов евро ежечасно ежедневно в течение 20 лет
Тогда какие перспективы?
- если премьер-министр Байру получит достаточно голосов, тогда кабинет министров может продолжить рассмотрение бюджета;
- в случае провала поддержки, это уже может привести к кризису кабинета министров. Даже есть опасения в том, что правительство просто распадется, и будет уже рассматриваться вопрос новых выборов в стране.
Таким образом Байру рискует повторить судьбу своего предшественника Мишеля Барнье, который был отстранен от должности в результате вотума недоверия в конце 2024 года.
Уже есть первая реакция:
Правая партия "Национальное объединение" (RN) объявила, что не будет поддерживать правительство.
Байру только что объявил о конце своего правительства
Напомним
УНН передавал, что в июне французские социалисты внесли законопроект о вотуме недоверия премьер-министру Франсуа Байру после провала переговоров по пенсиям.
Июль 2025 года: президент Франции Эмманюэль Макрон имеет поддержку лишь 19% граждан страны.
