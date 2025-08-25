"Страна в опасности": правительство Франции и бюджет жесткой экономии должны "пережить" вотум доверия в сентябре

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 7892 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 73996 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 53986 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 54564 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 171288 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 167880 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 66154 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 65471 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 65390 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51259 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.9м/с
52%
748мм
Популярные новости
Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает25 августа, 10:23 • 9294 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности25 августа, 10:57 • 57998 просмотра
Какие автомобили имеют лучшие сиденья - новое исследованиеPhoto25 августа, 12:04 • 7534 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 66472 просмотра
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским17:08 • 5064 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 66477 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 74021 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 171321 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 167911 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 130192 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Кароль Навроцкий
Кшиштоф Гавковский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Турция
Реклама
УНН Lite
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo14:33 • 3292 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 66477 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 54272 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 90679 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 72422 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Нефть
Выборы
Гривна

"Страна в опасности": правительство Франции и бюджет жесткой экономии должны "пережить" вотум доверия в сентябре

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Премьер-министр Франсуа Байру будет защищать решение правительства об экономии более 44 миллиардов евро. Вотум доверия запланирован на начало сентября, что может привести к кризису правительства.

"Страна в опасности": правительство Франции и бюджет жесткой экономии должны "пережить" вотум доверия в сентябре

Премьер-министр Франсуа Байру будет защищать решение правительства, чтобы обеспечить экономию более 44 миллиардов евро. Вотум доверия назначен на начало сентября. Без достаточной поддержки запланированного бюджета, правительство Франции может столкнуться с серьезным кризисом, вплоть до краха. Передает УНН со ссылкой на Euronews, ORF и AFP.

Детали

Спорный бюджет экономии должен предстать перед парламентом Франции - на голосование о доверии. Об этом сегодня объявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. Этот вопрос почти "существования": все члены французского парламента должны официально проголосовать 8 сентября, - доверяют ли они правительству страны и его бюджетным планам.

Нация оказалась в опасности. Наша страна в опасности, потому что мы на грани чрезмерной задолженности

- заявил премьер Франции.

Премьер-министр уточнил, что долг Франции за последние два десятилетия увеличился на 2 триллиона евро.

На 12 миллионов евро ежечасно ежедневно в течение 20 лет

- уточняет Euronews.

Тогда какие перспективы?

  • если премьер-министр Байру получит достаточно голосов, тогда кабинет министров может продолжить рассмотрение бюджета;
    • в случае провала поддержки, это уже может привести к кризису кабинета министров. Даже есть опасения в том, что правительство просто распадется, и будет уже рассматриваться вопрос новых выборов в стране.

      Таким образом Байру рискует повторить судьбу своего предшественника Мишеля Барнье, который был отстранен от должности в результате вотума недоверия в конце 2024 года.

      Уже есть первая реакция:

      Правая партия "Национальное объединение" (RN) объявила, что не будет поддерживать правительство.

      Байру только что объявил о конце своего правительства

      – написал лидер партии Джордан Барделла в социальной сети X.

      Напомним

      УНН передавал, что в июне французские социалисты внесли законопроект о вотуме недоверия премьер-министру Франсуа Байру после провала переговоров по пенсиям.

      Июль 2025 года: президент Франции Эмманюэль Макрон имеет поддержку лишь 19% граждан страны.

      Масштабные пожары во Франции: тысячи остались без крова, есть погибшая и уничтоженные дома06.08.25, 16:13 • 3035 просмотров

      Игорь Тележников

      ЭкономикаНовости Мира
      X Corp.
      Выборы
      Евро
      Франсуа Байру
      Эмманюэль Макрон
      Франция