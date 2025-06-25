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Прем'єр-міністр Франції знову зіткнувся з вотумом недовіри - Reuters

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Французькі соціалісти ініціювали вотум недовіри прем'єр-міністру Франсуа Байру, після провалу пенсійних переговорів. Захід навряд буде прийнятий через відсутність підтримки ультраправих.

Прем'єр-міністр Франції знову зіткнувся з вотумом недовіри - Reuters

Французькі соціалісти внесли законопроєкт про вотум недовіри прем'єр-міністру Франсуа Байру після провалу переговорів щодо пенсій. Про це заявив високопоставлений депутат від партії, але позов навряд буде прийнятий, оскільки ультраправі заявили, що не наслідуватимуть цей приклад, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Багатомісячні переговори між французькими профспілками та роботодавцями щодо реформ пенсійної системи провалилися в понеділок, що спонукало Байру скликати обидві сторони на переговори, щоб знайти компромісний шлях.

Провал цих переговорів робить Байру вразливим, оскільки його центристський уряд, який об'єднує альянс "Ансамбль" президента Еммануеля Макрона та консервативних республіканців, може впасти будь-якої миті, якщо ліві та ультраправі партії об'єднаються, щоб підтримати вотум недовіри.

Це також віщує те, що будуть ще складніші переговори щодо законопроекту про бюджет на 2026 рік, оскільки уряд прагне проштовхнути скорочення витрат на 40 мільярдів євро.

Борис Валло, лідер соціалістів у нижній палаті, заявив парламенту, що Байру не дотримався своєї обіцянки внести на розгляд парламенту новий законопроект про пенсійну реформу.

Це змушує нас подати вотум недовіри

— сказав Валло.

Ультраліва "Нескорена Франція" раніше підтримували ідею вотуму довіри, але без підтримки ультраправої партії Марін Ле Пен "Національне об’єднання" (RN) цей захід навряд чи буде прийнято.

У Франції двічі голосували за вотум недовіри премʼєр-міністру06.02.25, 03:11 • 32267 переглядiв

Гаетан Дюссосає, депутат від RN, заявив, що RN не прагне повалити уряд, і Ле Пен не згадувала про такий крок, коли зверталася до парламенту.

Ми не просто так осуджуємо — але саме це тут пропонують ліві

— сказав Дюссосає.

Байру опинився в подібній ситуації, як і попередній прем’єр-міністр Мішель Барньє, чию тримісячну адміністрацію підтримував RN, поки у грудні не підтримав вотум недовіри щодо його законопроекту про бюджет на 2025 рік, який мав на меті затягнути пояси.

У вівторок у парламенті Байру заявив, що він все ще переконаний, що "існує шлях, хоч і дуже складний, який може вивести нас з цього глухого кута".

Під час переговорів, які були названі переговорами останнього шансу, учасники переговорів з питань пенсійного забезпечення не змогли домовитися про те, як внести зміни до непопулярної реформи пенсійної системи 2023 року, яка поступово підвищить пенсійний вік з 62 до 64 років.

Профспілки хотіли дозволити працівникам з фізично важкими роботами виходити на пенсію раніше та надати більшої ваги декретній відпустці, тоді як роботодавці побоювалися поступок, які могли б негативно вплинути на фінанси системи.

Доповнення

Національна Асамблея Франції не підтримала вотум недовіри уряду Франсуа Байру, набравши лише 128 голосів із необхідних 288. Прем'єр-міністр одразу застосував статтю Конституції для ухвалення рішення без голосування депутатів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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