Премьер-министр Франции снова столкнулся с вотумом недоверия - Reuters

Французские социалисты внесли законопроект о вотуме недоверия премьер-министру Франсуа Байру после провала переговоров по пенсиям. Об этом заявил высокопоставленный депутат от партии, но иск вряд ли будет принят, поскольку ультраправые заявили, что не будут следовать этому примеру, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Многомесячные переговоры между французскими профсоюзами и работодателями по реформам пенсионной системы провалились в понедельник, что побудило Байру созвать обе стороны на переговоры, чтобы найти компромиссный путь.

Провал этих переговоров делает Байру уязвимым, поскольку его центристское правительство, объединяющее альянс "Ансамбль" президента Эммануэля Макрона и консервативных республиканцев, может пасть в любой момент, если левые и ультраправые партии объединятся, чтобы поддержать вотум недоверия.

Это также предвещает то, что будут еще более сложные переговоры по законопроекту о бюджете на 2026 год, поскольку правительство стремится протолкнуть сокращение расходов на 40 миллиардов евро.

Борис Валло, лидер социалистов в нижней палате, заявил парламенту, что Байру не сдержал своего обещания внести на рассмотрение парламента новый законопроект о пенсионной реформе.

Это заставляет нас подать вотум недоверия — сказал Валло.

Ультралевая "Непокоренная Франция" ранее поддерживали идею вотума доверия, но без поддержки ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) эта мера вряд ли будет принята.

Во Франции дважды голосовали за вотум недоверия премьер-министру

Гаэтан Дюссосае, депутат от RN, заявил, что RN не стремится свергнуть правительство, и Ле Пен не упоминала о таком шаге, когда обращалась к парламенту.

Мы не просто так осуждаем — но именно это здесь предлагают левые — сказал Дюссосае.

Байру оказался в подобной ситуации, как и предыдущий премьер-министр Мишель Барнье, чью трехмесячную администрацию поддерживал RN, пока в декабре не поддержал вотум недоверия по его законопроекту о бюджете на 2025 год, который должен был затянуть пояса.

Во вторник в парламенте Байру заявил, что он все еще убежден, что "существует путь, хоть и очень сложный, который может вывести нас из этого тупика".

Во время переговоров, которые были названы переговорами последнего шанса, участники переговоров по вопросам пенсионного обеспечения не смогли договориться о том, как внести изменения в непопулярную реформу пенсионной системы 2023 года, которая постепенно повысит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Профсоюзы хотели разрешить работникам с физически тяжелыми работами выходить на пенсию раньше и придать большее значение декретному отпуску, тогда как работодатели опасались уступок, которые могли бы негативно повлиять на финансы системы.

Дополнение

Национальная Ассамблея Франции не поддержала вотум недоверия правительству Франсуа Байру, набрав лишь 128 голосов из необходимых 288. Премьер-министр сразу применил статью Конституции для принятия решения без голосования депутатов.