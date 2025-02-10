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У Франції парламент вкотре провалив вотум недовіри уряду Байру

У Франції парламент вкотре провалив вотум недовіри уряду Байру

Київ • УНН

 • 26134 перегляди

Національна Асамблея Франції не підтримала вотум недовіри уряду Франсуа Байру, набравши лише 128 голосів із необхідних 288. Прем'єр-міністр одразу застосував статтю Конституції для ухвалення рішення без голосування депутатів.

У понеділок, 10 лютого, внесений на голосування Національної Асамблеї вотум недовіри уряду Франсуа Байру, не знайшов необхідної підтримки серед депутатів, про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що подана крайніми лівими з Нескореної Франції пропозиція набрала 128 голосів за мінімально необхідних 288.

Одразу після цього прем'єр-міністр знову застосував статтю Конституції, яка дає право ухвалювати рішення без голосування депутатів, щоб провести частину законопроєкту, що стосується урядових витрат.

Це, ймовірно, викличе ще один вотум недовіри з боку лівої опозиції на цьому тижні, зазначає видання.

Нагадаємо

5 грудня минулого року парламент Франції виніс вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє 331 голосом. Це перший такий випадок з 1962 року, а уряд Барньє став найкоротшим в історії П'ятої Республіки.

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє подав у відставку після програшу вотуму довіри 331 голосом. Країна залишилася без виконавчої влади та бюджету на 2025 рік, поки Макрон шукав нового главу уряду.

24 грудня у Франції представили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Франсуа Байру. Сім міністрів зберегли свої посади, а деякі отримали нові призначення, перше засідання відбулося 3 січня.

5 лютого ліворадикальна партія "Нескорена Франція" ініціювала голосування щодо вотуму недовіри прем'єру Байру через ухвалення бюджету без голосування. Обидві спроби провалились через нестачу голосів депутатів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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