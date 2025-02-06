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У Франції двічі голосували за вотум недовіри премʼєр-міністру

У Франції двічі голосували за вотум недовіри премʼєр-міністру

Київ • УНН

 • 32227 перегляди

Ліворадикальна партія "Нескорена Франція" ініціювала голосування щодо вотуму недовіри прем'єру Байру через ухвалення бюджету без голосування. Обидві спроби провалились через нестачу голосів депутатів.

Ліворадикальна партія "Нескорена Франція" (LFI) ініціювала голосування щодо вотуму недовіри премʼєр-міністру Франсуа Байру. Голосування провалили двічі через нестачу голосів. Про це інформує УНН з посиланням на французький суспільний мовник Francetvinfo.fr.

Деталі

Зазначається, що причиною вотуму недовіри стало те, що Байру в понеділок 03 лютого застосував статтю Конституції 49.3, яка дозволяє йому ухвалити бюджет країни на 2025 рік без голосування у Національних зборах.

Проте ініціативу "Нескореної Франції" не підтримали ні союзники у "Новому народному фронті", ні "Національне об'єднання". За відставку проголосували лише 128 депутатів, попри необхідних щонайменше 289 голосів. Пізніше депутати проголосували за другою пропозицією про вотум недовіри уряду: він набрав лише 122 голоси — ще менше, ніж перше. Йому обіцяють третій вотум недовіри.

Головний пункт нового бюджету - скорочення бюджетного дефіциту, що стрімко зростає, який у Франції більш ніж удвічі перевищує поріг, встановлений Брюсселем для країн ЄС.

Оскільки голосів недовіри не ухвалили, проєкт фінансового законопроекту на 2025 рік вважається ухваленим, беручи до уваги текст спільного комітету, із застосуванням статті 49.3 Конституції

- йдеться у дописі Національної асамблеї в соцмережі Х.

Наприкінці засідання Ради міністрів речниця уряду Софі Прімас сказала, що закон про бюджет на 2025 мають ухвалити у середині лютого та оприлюднити до кінця місяця.

Нагадаємо

У французькому парламенті вже розглядалось питання вотуму недовіри уряду Байру, ініційованого опозицією, ультралівими депутатами через кілька годин після програмної промови нового прем’єра Франсуа Байру.

Віце-президент США відвідає саміт з ШІ у Франції та безпекову конференцію у Мюнхені05.02.25, 18:49 • 26319 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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