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Віце-президент США відвідає саміт з ШІ у Франції та безпекову конференцію у Мюнхені

Київ • УНН

 • 26319 перегляди

Джей Ді Венс візьме участь у саміті з штучного інтелекту в Парижі 10-11 лютого та Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого.

Віце-президент США Джей Ді Венс відвідає Францію, де візьме участь у саміті, присвяченому штучному інтелекту, після чого відправиться до Німеччини для участі у безпековій конференції. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Віце-президент США Джей Ді Венс візьме участь у дводенному саміті високого рівня, присвяченому штучному інтелекту, у Парижі наступного тижня та щорічній Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині у своїй першій запланованій поїздці за кордон після вступу на посаду 

- пише видання.

Зазначається, що саміт у Парижі пройде з 10 по 11 лютого та збере глав держав і вищих урядовців, генеральних директорів та інших людей, пов’язаних із технологічним сектором. При цьому з 14 по 16 лютого віце-президент США буде присутній на Мюнхенській безпековій конференції.

Нагадаємо

Союзники США очікують, що адміністрація Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
j-d-vensJ. Д. Венс
miunkhenМюнхен
paryzhПариж
frantsiiaФранція
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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