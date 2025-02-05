Віце-президент США відвідає саміт з ШІ у Франції та безпекову конференцію у Мюнхені

Віце-президент США Джей Ді Венс відвідає Францію, де візьме участь у саміті, присвяченому штучному інтелекту, після чого відправиться до Німеччини для участі у безпековій конференції. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Віце-президент США Джей Ді Венс візьме участь у дводенному саміті високого рівня, присвяченому штучному інтелекту, у Парижі наступного тижня та щорічній Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині у своїй першій запланованій поїздці за кордон після вступу на посаду - пише видання.

Зазначається, що саміт у Парижі пройде з 10 по 11 лютого та збере глав держав і вищих урядовців, генеральних директорів та інших людей, пов’язаних із технологічним сектором. При цьому з 14 по 16 лютого віце-президент США буде присутній на Мюнхенській безпековій конференції.

Нагадаємо

Союзники США очікують, що адміністрація Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня.