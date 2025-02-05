Вице-президент США посетит саммит по ИИ во Франции и конференцию по безопасности в Мюнхене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Францию, где примет участие в саммите, посвященном искусственному интеллекту, после чего отправится в Германию для участия в конференции по безопасности. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в двухдневном саммите высокого уровня, посвященном искусственному интеллекту, в Париже на следующей неделе и ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в своей первой запланированной поездке за границу после вступления в должность - пишет издание.

Отмечается, что саммит в Париже пройдет с 10 по 11 февраля и соберет глав государств и высших чиновников, генеральных директоров и других людей, связанных с технологическим сектором. При этом с 14 по 16 февраля вице-президент США будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним

Союзники США ожидают, что администрация Трампа представит долгожданный план по прекращению войны россии против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе.