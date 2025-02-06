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Во Франции дважды голосовали за вотум недоверия премьер-министру

Во Франции дважды голосовали за вотум недоверия премьер-министру

Киев  •  УНН

 • 2911 просмотра

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Леворадикальная партия "Непокоренная Франция" инициировала голосование по вотуму недоверия премьеру Байру из-за принятия бюджета без голосования. Обе попытки провалились из-за недостатка голосов депутатов.

Леворадикальная партия "Непокоренная Франция" (LFI) инициировала голосование по вотуму недоверия премьер-министру Франсуа Байру. Голосование провалили дважды из-за недостатка голосов. Об этом информирует УНН с ссылкой на французский общественный вещатель Francetvinfo.fr.

Детали

Отмечается, что причиной вотума недоверия стало то, что Байру в понедельник 03 февраля применил статью Конституции 49.3, которая позволяет ему принять бюджет страны на 2025 год без голосования в Национальном собрании.

Однако инициативу "Непокоренной Франции" не поддержали ни союзники в "Новом народном фронте", ни "Национальное объединение". За отставку проголосовали лишь 128 депутатов, несмотря на необходимые не менее 289 голосов. Позже депутаты проголосовали по второму предложению о вотуме недоверия правительству: он набрал лишь 122 голоса - еще меньше, чем первое. Ему обещают третий вотум недоверия.

Главный пункт нового бюджета - сокращение стремительно растущего бюджетного дефицита, который во Франции более чем вдвое превышает порог, установленный Брюсселем для стран ЕС.

Поскольку голосов недоверия не приняли, проект финансового законопроекта на 2025 год считается принятым, принимая во внимание текст совместного комитета, с применением статьи 49.3 Конституции

- говорится в заметке Национальной ассамблеи в соцсети Х.

В конце заседания Совета министров пресс-секретарь правительства Софи Примас сказала, что закон о бюджете на 2025 год должны принять в середине февраля и обнародовать до конца месяца.

Напомним

Во французском парламенте уже рассматривался вопрос вотума недоверия правительству Байру, инициированного оппозицией, ультралевыми депутатами через несколько часов после программной речи нового премьера Франсуа Байру.

Вице-президент США посетит саммит по ИИ во Франции и конференцию по безопасности в Мюнхене05.02.25, 18:49 • 18867 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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